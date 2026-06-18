Si riparte dall’avvocato Maria Budriesi al Comune di Zaccanopoli dove la riconfermata prima cittadina ha provveduto a nominare la giunta comunale e ad assegnare le singole deleghe. Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione è stato designato Domenico Mazzitelli, mentre Caterina Barbieri è stata nominata assessore con delega alle politiche sociali, allo sviluppo del territorio, alle pari opportunità, alle politiche di contrasto alla violenza di genere, ai servizi scolastici e alla famiglia. La presidenza del Consiglio comunale verrà ricoperta dal sindaco avendo Zaccanopoli una popolazione inferiore ai mille abitanti e recependo quindi sul punto un’apposita disposizione normativa.

I consiglieri comunali di maggioranza eletti con la lista “Zaccanopoli Risorge” sono: Domenico Mazzitelli (52 voti), Caterina Barbieri (29 preferenze), Fausta Mazzeo (24), Antonio Ventrice (21), Francesco Arena (20), Saverio Mazzitelli (19 voti), Antonino Mamone (12), Francesco Grillo. Per la minoranza con la lista “Zaccanopoli Bene Comune” (che ha ottenuto un totale di 233 voti di lista) gli eletti in Consiglio comunale sono: Francesco Grillo (candidato a sindaco sconfitto) Francesco Ventrice (58 preferenze) e Enrico Alessandro (26 voti).

Entrano a far parte della Commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco, i consiglieri: Antonio Ventrice e Antonino Mamone per la maggioranza, Enrico Alessandro per la minoranza. Il 24 e 25 maggio, Maria Budriesi è stata confermata sindaco con 237 voti, pari al 50,43%, mentre Francesco Grillo, ha ottenuto 233 preferenze pari al 49,57% dei voti validi. Alle urne si sono recati solo 482 votanti su un totale di 1.091 elettori.