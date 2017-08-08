Esponente della giunta del sindaco Elio Costa sino a qualche giorno fa, l’avvocato elenca i risultati raggiunti nei settori di sua competenza

“La conferenza stampa del 3 agosto scorso ha avuto esclusivamente ad oggetto l’analisi amministrativa e politica dei fatti pertinenti lo stato di grave confusione in cui versa il Comune e che hanno portato alle mie dimissioni e mai alcun cenno è stato fatto sugli assessori uscenti, compreso il sottoscritto, o di nuova nomina; tantomeno sui criteri adottati. Ancora una volta, si accettano fuorvianti suggerimenti da parte di improvvidi compagni di viaggio che mirano a lanciare la palla fuori dal campo”. E’ quanto afferma l’ex assessore del Comune di Vibo Valentia, Domenico Console, secondo il quale “ben altre sono state le osservazioni e le domande pubblicamente poste. In quella sede – spiega l’ex assessore – si è anche riassunto il mio operato frutto dei seguenti risultati: 1) Acquisto festoni luminarie natalizie, per Vibo e Vibo Marina, a costi contenuti per conseguire abbattimento di notevoli rispetto ai periodi precedenti, da qui un risparmio che l’Ente oggi può utilizzare per ampliarne o migliorarne l’offerta anche a vantaggio delle frazioni; 2) Adesione del Comune al Flag dello stretto per l’accesso ai fondi per la rivalutazione e rilancio economico del comparto pesca; 3) Nuovo regolamento occupazione suolo pubblico; 4) Proposta nuovo regolamento impianti pubblicitari, calendarizzata dalla conferenza capigruppo e poi su richiesta degli stessi revocata; 5) Finanziamento di oltre 5 milioni di euro a valere sul Bando Periferie giusta pubblicazione Gazzetta Ufficiale del 5/1/2017, per la riqualificazione dei mercati generali, non sarà un obiettivo concreto ma è una concreta aspettativa per la soluzione definitiva di un problema che persiste in città orami da anni; 6) Delocalizzazione della Sede Farmaceutica da Viale Giovanni XIII nella Frazione Longobardi, al fine di offrire maggiori servizi alle frazioni;

7) Riapertura dei Mercati settimanali, prima sgomberati; 8) Spostamento di oltre 120 banchi del mercato settimanale di Vibo Marina; 9) Assegnazione provvisoria dei box del marcato coperto coltivatori diretti di Via Clarisse; 10) Apertura trattative con “Campagna Amica” per la realizzazione della trattoria della memoria; 11) Recupero del Finanziamento Coni “Sport e legalità”, per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport “Paolo Borsellino” in località Maiata di prossima consegna; 12) Accesso finanziamento di 100.000 euro a valere sul Bando “Sport e periferie” per la riqualificazione del Palazzetto “Naso” di Vibo Marina, di pronta liquidazione; 13) Apertura dialogo con Dipartimento Urbanistica per la spedita realizzazione della pista di atletica, progetto fermo da tempo e dal valore di oltre 2 milioni di euro; 14) Realizzazione CorriVibomarina (2 edizioni) con l’ausilio dell’associazione Vibo Atletica; 15) Realizzazione Equiraduno (2 edizioni) con la collaborazione e l’ausilio degli amici del Ponyclub Spilitino; 16) Realizzazione I^ gara di mezzofondo valevole per la qualificazione dei Campinati Nazionali di Nuoto; 17) Aperitivi al Castello, in collaborazione e con l’ausilio del dott. Milko Lo Guarro e del dott. Vincenzo Giuliano;

18) Reperimento fondi per l’acquisto dei giochi destinati al parchetto della Sacra Famiglia, opera tesa alla riqualificazione della periferia e realizzata grazie al prezioso contributo del dott. Pierluigi lo Gatto, allora presidente del Rotary Club Vibo Valentia, valore 9.000 euro; 19) Realizzazione della prima festa del pesce a Vibo Marina, in collaborazione e con l’ausilio degli amici commercianti dell’Associazione “Stella polare”, tesa al prolungamento della stagione turistica ed alla promozione del territorio e delle attività connesse alla filiera ittica del porto di Santa Venere; 20) Per ultimo, ma non ultima, la realizzazione della manifestazione Vicoli di…Vini in collaborazione con i ragazzi di” Saturnalia”, per la quale, già dal 2016 il marchio è stato oggetto di apposita registrazione finalizzata al potenziale accesso a finanziamenti europei e regionali in chiave di investimento futuro per l’immagine della città”.

L’ex assessore ci tiene quindi a sottolineare che altre “pregevoli iniziative sono state portate a buon fine con i cari amici della Confcommercio e con i rappresentanti del settore ambulanti. Tutto questo è stato realizzato pur avendo i miei settori la disponibilità di soli pochi impiegati e senza mai avere una posizione organizzativa e con la sola disponibilità di 18.000/ 20.000 euro all’anno, zero interrogazioni e zero polemiche giornalistiche. Sono convinto che solo questi siano i veri numeri che interessano e si aspettano i cittadini da un assessore che, con snellezza, semplicità, efficienza ed economicità, ha interpretato con coerenza il suo mandato in senso puramente ed esclusivamente civico, che non si è mai interessato di perdere tempo con gli umori e i particolari desideri di singoli indecifrabili consiglieri. Ovviamente il merito è non solo del sottoscritto – sottolinea Console – ma di tutte le associazioni, pro-loco di Vibo compresa, che hanno sempre partecipato con grande spirito collaborativo. Ma grandi meriti devono essere anche riconosciuti agli amici Renato Moschella, Carmelo Sestito, Carla Montesanti, Angelo Mazza, Anna Romano, tutta la squadra operai del Comune di Vibo Valentia, tra tutti Basilio Di Gesu, Rocco Galati, Enzo Mignolo ed il Capo squadra Mimmo Favaro. Eccezionali, infine i due iperattivi dirigenti, disponibili ad ogni ora, in particolare il dott. Nesci che, definirlo semplicemente comandante è troppo riduttivo, ha sempre accompagnato il mio lavoro con serietà e massima disponibilità rendendolo così efficiente anche agli occhi dell’opposizione che, sempre nella correttezza e nel rispetto dei ruoli, ha gratificato, anche con la presenza durante le manifestazioni, il mio operato. Tutto questo sentivo il dovere di evidenziare pubblicamente, non perché dovessi giustificare la mia costante presenza nell’Ente, ma anche quale riconoscimento a tutte le associazioni che con me hanno onorato la città, consentendomi di realizzare grandissima parte del programma dei miei settori in soli due anni e senza la necessità di consiglieri, il cui allontanamento non era, non è, e non sarà motivo di particolare doglianza. Con l’orgoglio di essere vibonese – conclude l’ex assessore – senza rimpianti e senza recriminazioni”.

Rimpasto di Giunta a Vibo, l’Udc si scaglia contro Costa: «Ha fatto solo da passacarte» (VIDEO)

L’ANALISI | Il sindaco Elio Costa alle prese con l’orgoglio vibonese smarrito

Rimpasto di Giunta a Vibo, parola a Costa: «Console senza numeri in Consiglio» (VIDEO)