Dopo le dimissioni di Lorenza Scrugli da presidente della commissione Politiche sociali, in aperta rottura con l’assessore Franca Falduto, i consiglieri comunali di Vibo Valentia questa mattina hanno proceduto all’elezione del nuovo presidente. Si tratta del consigliere Danilo Tucci, del gruppo Città futura, che da oggi si occuperà dunque di tenere i lavori della commissione.



Tucci ha affermato: «Voglio preliminarmente ringraziare il mio gruppo consiliare Città Futura, con in testa il capogruppo Gerlando Termini, per aver proposto il mio nominativo alla presidenza della IV commissione consiliare. Tutta la maggioranza, che ringrazio, ha accolto la proposta che è stata poi positivamente accolta anche da tutte le opposizioni questa mattina, con l’unanimità nel voto, e questo mi rende ancor più responsabilizzato nel tutelare tutte le sensibilità politiche presenti in commissione. Esprimo gratitudine, inoltre, per la fiducia incondizionata che il sindaco Maria Limardo mi ha voluto riservare in un colloquio privato. Lavorerò sin dalle prossime ore – ha concluso Tucci – in modo sinergico con l’amministrazione e in particolare con l’assessore al ramo Franca Falduto con la quale sono sicuro riusciremo a fare un buon lavoro a favore della comunità vibonese in uno spirito di collaborazione positivo e sempre costruttivo».