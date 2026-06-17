Importante finanziamento, rilasciato dalla Regione Calabria, per quel che riguarda il sistema depurativo e fognario. Circa 175 milioni di euro danno corpo al piano complessivo di investimenti, per circa 200 interventi sull’intero territorio regionale.

Focalizzando invece l'attenzione sul Vibonese, sono stati stanziati oltre 22 milioni di euro per il potenziamento di depuratori, reti fognarie e collettamenti nelle aree ancora non servite. Tra i comuni beneficiari sono rientrati anche quelli di Soriano e Sorianello. Il primo dei due è stato recentemente sciolto per mafia ed è amministrato da una triade commissariale.

De Nardo sul finanziamento

A rivendicare il lavoro svolto in passato è l’ex sindaco Antonino De Nardo: «Per i comuni di Soriano Calabro e Sorianello è stato rilasciato un finanziamento di tre milioni di euro destinato alla dismissione dell’impianto di depurazione esistente di Sorianello e alla realizzazione della rete di collettamento nel territorio sorianese. Si tratta di un intervento strategico che consentirà di migliorare l’efficienza del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, contribuendo alla tutela dell’ambiente, al miglioramento della qualità dei servizi e all’adeguamento delle infrastrutture alle normative vigenti».

E ancora: «Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un costante lavoro istituzionale portato avanti dall’Amministrazione Comunale uscente, che ha seguito con attenzione tutte le fasi necessarie per raggiungere questo importante traguardo. L’investimento consentirà di affrontare in maniera concreta una problematica particolarmente rilevante per il territorio, garantendo benefici duraturi per i cittadini e per l’intera comunità. Un dovuto ringraziamento all’Assessore Antonio Montuoro ed all’Onorevole Vito Pitaro».