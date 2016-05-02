In programma mercoledì 4 maggio l’inaugurazione del centro di Aggregazione giovanile nella frazione Melicuccà finanziato con fondi Por per oltre 800mila euro. Il sindaco Ventrice: «Una speranza per il territorio».

Dopodomani, mercoledì 4 maggio, il Ministro dell’Interno Angelino Alfano sarà in visita a Melicuccà di Dinami, in provincia di Vibo Valentia, per l’inaugurazione del Centro di Aggregazione Giovanile di via Rossini.

Proveniente da Roma il titolare del Viminale farà scalo all’aeroporto di Lamezia Terme dove saranno ad accoglierlo il Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico, sen. Antonio Gentile ed il Prefetto di Catanzaro, dott.ssa Luisa Latella. Il trasferimento a Melicuccà di Dinami avverrà in elicottero.

A dare il benvenuto saranno il sindaco del Comune, Maria Ventrice e l’Amministrazione comunale, il Prefetto di Vibo Valentia, Carmelo Casabona, autorità istituzionali, politiche, militari, religiose, civili della Calabria, i rappresentanti delle associazioni della provincia ed i cittadini del comune di Dinami.

Dopo il saluto del sindaco l’intervento del Ministro dell’Interno. Poi il taglio del nastro del Centro di Aggregazione Giovanile.

Un’opera, quest’ultima, voluta dalla precedente amministrazione comunale, presieduta dal Franco Cavallaro, attuale Segretario Generale della Cisal, che espresse parere favorevole alla delibera n. 29 del 5 luglio 2010 con la quale veniva approvato il progetto “Legalità nella Valle del Marepotamo” attraverso il Pon Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007/2013, per un importo di 827.200 portata a compimento con altrettanto grande impegno dall’attuale esecutivo.

L’obiettivo è di fare del centro un contenitore di risorse, soprattutto umane, ma anche materiali e strumentali. I percorsi e le attività che verranno svolte nel centro permetteranno ai destinatari di impiegare costruttivamente il loro tempo libero, di trasmettere messaggi di legalità in modo moderno ed efficace, realizzando documentari, cortometraggi su dvd, book-fotografici.

L’uso sociale del bene, le attività previste a favore dei giovani, i percorsi di legalità da avviare all’interno del centro condurranno ad un miglioramento della qualità della vita, alla promozione dell’autonomia e allo sviluppo e al mantenimento delle relazioni sociali.

Il Centro di Aggregazione Sociale di Melicuccà di Dinami è una opportunità che l’allora sindaco Franco Cavallaro fece sua proprio nella consapevolezza di dover offrire ai comuni del più immediato hinterland di Dinami, vale adire Acquaro, Arena, Dasà, Gerocarne, Pizzoni, San Nicola da Crissa e Vazzano, la possibilità di mettere a disposizione dei giovani una struttura utile per sostenere iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità tra i giovani e la cittadinanza in generale nel convincimento che la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei giovani nelle varie attività da porre in essere all’interno del Centro di aggregazione siano prerequisiti per la comprensione del concetto di legalità e di sicurezza.

Alla vigilia dell’arrivo del Ministro dell’Interno il sindaco di Dinami, Maria Ventrice, coglie l’occasione per anticipare il suo più vivo ringraziamento, a nome dell’Amministrazione comunale, allo Stato per aver consentito ad un circondario, come quello della Valle del Marepotamo, di poter condividere un servizio che da più parti viene definito un fiore all’occhiello per la comunità tutta.

«Il Centro di Aggregazione Sociale di Melicuccà – ha detto, tra l’altro – è una speranza per i tanti giovani che credono nello Stato e nella capacità della politica comunale di dare risposte di un certo effetto alle attese della popolazione».