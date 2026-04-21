Il movimento politico-culturale “La Restanza”, che sostiene la candidatura di Adriano Tassone a sindaco di Serra San Bruno, mantiene uno dei primi impegni assunti con la cittadinanza. È stata infatti avviata la campagna di ascolto attraverso cui la squadra di Tassone «apre il proprio progetto politico al contributo di tutti puntando a raccogliere proposte, idee e segnalazioni dei cittadini serresi da valutare e a cui eventualmente dare spazio nel proprio programma amministrativo».



«Siamo consapevoli che si tratti di un approccio inedito, visto che per molti la stesura del programma è solo una formalità burocratica a cui non si dà poi grande peso politico. Invece il nostro obiettivo – dichiarano le attiviste e gli attivisti del movimento – è abbattere gli steccati ideologici e uscire dal battibecco elettorale fine a se stesso per concentrarci sui contenuti. E vogliamo farlo assieme alla comunità. Vogliamo aggregare forze politiche e cittadini attorno a idee e obiettivi comuni: servizi efficienti, infrastrutture digitali e opportunità di lavoro che permettano a chiunque di scegliere di abitare e lavorare nei propri luoghi d’origine. E siccome non amministriamo (ancora) noi la nostra cittadina, vogliamo iniziare con il piede giusto. Ogni idea, proposta, suggerimento – concludono – è ben accetto, perché solo così potremo fare la differenza».



Per partecipare alla campagna di ascolto con le proprie proposte si può scrivere in privato alla pagina Facebook “La Restanza - Adriano Tassone Sindaco”, alla pagina Instagram @larestanza_serra, inviando una mail a larestanza.adrianotassone@gmail.com, oppure rispondendo a sondaggi anonimi nelle stories.