Sarà possibile consegnare le liste dalle 8 di venerdì 24 aprile alle 12 di sabato 25 aprile. Solo per Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore è previsto un eventuale secondo turno. Ecco tutti i centri interessati dal rinnovo delle assemblee cittadine
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Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore e tutti gli altri territori chiamati al voto il prossimo 24-25 maggio. Entro sabato alle 12, tuttavia, i 79 comuni della Calabria che sono interessati dalle imminenti elezioni comunali, vivranno il momento che darà ufficialmente il via alla campagna elettorale: la consegna delle liste. Novità per il sistema elettorale dei comuni di Cirò Marina (KR) e Taurianova (RC), che, essendo scesi sotto la soglia dei 15.000 abitanti al censimento 2021, vedranno la proclamazione del sindaco in un turno unico.
Solo a Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore è previsto, nel caso, un secondo turno e il ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno. Le candidature a sindaco e le liste con gli aspiranti consiglieri ad esso collegati devono essere presentate dalle ore 8 del 24 aprile 2026 alle ore 12 del 25 aprile 2026. Importante il rispetto della rappresentanza di genere.
L’elezione del sindaco e del consiglio comunale, nei comuni fino a 15mila abitanti (quindi in 74 centri su 79 totali in Calabria, ndr) si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo
Il sindaco di Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore sarà invece eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.
Elezioni comunali, una deroga per il voto del 24-25 maggio
Si evidenzia anche una deroga alla disciplina per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. In particolare, viene previsto che, limitatamente all'anno 2026, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto.
Comuni al voto in provincia di Cosenza
Di seguito tutti i centri della provincia di Cosenza interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Castrovillari - 20.932 (popolazione legale)
- San Giovanni in Fiore - 16.106
- Castrolibero - 9.296
- Roggiano Gravina - 6.820
- Tortora - 5.949
- Villapiana - 5.439
- Dipignano - 4.122
- San Pietro in Guarano - 3.434
- Marano Marchesato - 3.333
- San Lorenzo del Vallo - 3.098
- Francavilla Marittima - 2.778
- San Fili - 2.531
- Mandatoriccio - 2.455
- Grisolia - 2.229
- Buonvicino - 2.048
- Sant'Agata di Esaro - 1.715
- Campana - 1.509
- Falconara Albanese - 1.427
- Paterno Calabro - 1.350
- Cerzeto - 1.228
- Orsomarso - 1.140
- Papasidero - 634
I comuni al voto in provincia di Catanzaro
Di seguito tutti i centri della provincia di Catanzaro interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Girifalco - 5.623
- Montepaone - 5.614
- Davoli - 5.481
- Gizzeria - 4.997
- Satriano - 3.360
- Serrastretta - 2.945
- Taverna - 2.529
- Montauro - 1.771
- Sant'Andrea Apostolo dello Ionio - 1.759
- Amaroni - 1.680
- San Vito sullo Ionio - 1.629
- Carlopoli - 1.406
- Belcastro - 1.227
- Cerva - 1.106
- Palermiti - 1.075
- Martirano Lombardo - 980
- Andali - 662
I comuni al voto in provincia di Crotone
Di seguito tutti i centri della provincia di Crotone interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Crotone - 59.359
- Cirò Marina - 14.002
- Cutro - 9.478
- Rocca di Neto - 5.343
- Santa Severina - 1.929
- Savelli - 1.045
I comuni al voto in provincia di Vibo Valentia
Di seguito tutti i centri della provincia di Vibo Valentia interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Serra San Bruno - 6.355
- Tropea - 5.911
- Ricadi - 4.959
- San Calogero - 3.942
- Briatico - 3.781
- Limbadi - 3.267
- San Gregorio d’Ippona - 2.521
- Maierato - 2.056
- Acquaro - 1.891
- Monterosso Calabro - 1.548
- Spilinga - 1.345
- Vallelonga - 719
- Zaccanopoli - 673
I comuni al voto in provincia di Reggio Calabria
Di seguito tutti i centri della provincia di Reggio Calabria interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Reggio di Calabria - 172.479
- Palmi - 17.868
- Taurianova - 14.947
- Cinquefrondi - 6.269
- Montebello Jonico - 5.721
- Condofuri - 4.677
- Platì - 3.736
- Brancaleone - 3.282
- Molochio - 2.262
- Anoia - 2.048
- Giffone - 1.615
- San Roberto - 1.551
- Maropati - 1.385
- Santo Stefano in Aspromonte - 1.091
- Bruzzano Zeffirio - 1.056
- Melicuccà - 854
- Fiumara - 849
- Samo - 737
- Casignana - 707
- Pazzano - 498
- Roccaforte del Greco - 367