Continua anche oggi, lunedì 25 maggio, la tonata elettorale. I seggi chiuderanno alle 15, poi inizierà lo spoglio. Sono 13 i comuni della provincia di Vibo Valentia chiamati al voto, 77 in tutta la Calabria. Intanto, nei Comuni dove era presente una sola lista – Acquaro, Monterosso Calabro e Spilinga – si è già raggiunto ieri il quorum del 40% dei votanti necessario a rendere valida l’elezione. Tre sindaci, quindi, risultano già virtualmente eletti: si tratta di Giuseppe Barilaro (Acquaro), Antonio Giacomo Lampasi (Monterosso) ed Enzo Fulvio Marasco (Spilinga).

A Tropea, le elezioni seguono la chiusura della gestione della commissione straordinaria del Comune scaturita dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi. In campo tre liste: Forza Tropea, con a capo l’ex sindaco Giovanni Macrì; Insieme per Tropea, guidata da un altro ex sindaco, Giuseppe Rodolico; RigeneriAmo Tropea, capeggiata dall’ex consigliere comunale Antonio Piserà.

A Ricadi, invece, sono il vicensindaco uscente Domenico Locane, a capo della lista Ricadi nel cuore, e il capogruppo di minoranza Pasquale Mobrici, con Uniti per Ricadi, a contendersi la poltrona di primo cittadino del noto centro turistico.

Tre, invece, gli aspiranti sindaci di San Calogero, dove la ricandidatura del sindaco uscente Giuseppe Maruca (Libertà) viene contrastata dall’ex primo cittadino Nicola Brosio (Insieme per Crescere) e dalla lista Amministrare insieme guidata da Michele Maccarone.

Ben quattro le liste in campo a Briatico: la prima, Insieme per Briatico, fa capo all’attuale sindaco Lidio Vallone; la seconda, Per Briatico con Briatico, vede come portabandiera il medico Francesco Arena; la scrittrice Giusy Staropoli Calafati guida Ri-generazione Briatico; l’ex sindaco Costantino Massara si ripropone agli elettori con Fare per Briatico.

A Limbadi, la sfida è a tre: Antonino Taverniti, segretario cittadino del Pd, è il capolista de Il Quadrifoglio; l’imprenditore oleario Giovanni Muzzupappa guida il progetto Civicamente per Limbadi; l’ex consigliere comunale Costantino Luzza si schiera alla testa di Viviamo Limbadi.

A San Gregorio d’Ippona, il sindaco uscente Pasquale Farfaglia sfida ancora una volta Alessandro Lacquaniti con Noi per San Gregorio.

Anche a Maierato il sindaco in carica, Giuseppe Rizzello, punta alla rielezione a capo di Maierato Democratica. A sfidarlo è Alessandro Giuseppe Antonio Chirico con Uniti per Maierato Civitas.

Sfida tra ex amministratori a Vallelonga dove l’ultimo sindaco in carica, Maria Grazia Mazzotta, si ripropone al vaglio degli elettori con la lista Vallelonga Impegno comune. A sbarrarle la strada trova l’ex primo cittadino Abdon Egidio Servello con Uniti per Vallelonga.

Sindaco ricandidato anche a Zaccanopoli (il più piccolo tra i comuni alle urne in provincia di Vibo Valentia), dove l’attuale primo cittadino Maria Budriesi è nuovamente in corsa con la lista Zaccanopoli Risorge. A sfidarla è Francesco Grillo con la compagine Zaccanopoli bene comune.