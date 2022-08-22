Uno solo di loro sarà eletto alla Camera dei deputati. Ecco tutti i candidati dei Cinque Stelle in Calabria. Il centrodestra opta per il consigliere regionale forzista di Rosarno (cognato del vibonese Comito), mentre il Pd rinuncia al seggio in favore del sottosegretario uscente che se la vedrà contro il suo ex collega di partito vibonese

Depositate anche in Calabria le liste del Movimento Cinque Stelle per Camera e Senato. Molti i cambiamenti rispetto al 2018 per via della nuova legge elettorale. Dagli 8 collegi uninominali alla Camera dei deputati del 2018 si passa a 5, mentre al Senato i collegi uninominali in Calabria passano da quattro a 2.



Questi i candidati alla Camera dei deputati nell’uninominale:



Collegio di Corigliano Rossano-Crotone-Cassano-Acri: Vittoria Baldino; collegio di Cosenza città e tirreno cosentino: Anna Laura Orrico; collegio Catanzaro e provincia, più Lamezia Terme: Elisa Scutellà; collegio Vibo Valentia-Piana Gioia Tauro: Riccardo Tucci; collegio Reggio-provincia e Locride: Fabio Foti. [Continua in basso]

Senato uninominale

Collegio di Cosenza-Crotone: Maria Saladino

Collegio di Catanzaro-Vibo Valentia-Reggio Calabria: Giuseppe Auddino.

Proporzionale Camera dei deputati

Per quanto riguarda la lista pro proporzionale del Movimento Cinque Stelle alla Camera in Calabria, questo l’ordine dei candidati: 1) Federico Cafiero De Raho (ex procuratore di Reggio Calabria e poi della Dna); 2) Vittoria Baldino; 3) il vibonese uscente Riccardo Tucci; 4) Anna Laura Orrico.



Candidati supplenti: Alessandro Melicchio, Elisa Scutellà, Guglielmo Minervino e Maria Laface. [Continua in basso]

Proporzionale Senato

Questi i candidati: 1) Roberto Scarpinato (ex procuratore generale di Palermo); 2) Elisabetta Maria Barbuto; 3) Giuseppe Auddino; 4) Teresa Sicoli. Candidati supplenti: Giuseppe Nunziato Belcastro, Rosa Bevilacqua, Fabio Gambino, Monica Riccio.

Il deputato vibonese uscente Riccardo Tucci, dunque, nel collegio uninominale di Vibo-Piana di Gioia Tauro sfiderà il sottosegretario uscente di Tropea, Dalila Nesci, candidata fra le fila del partito del ministro Luigi Di Maio (ex M5S) ma con il sostegno del Pd. Il centrodestra nello stesso collegio uninominale Vibo-Piana di Gioia Tauro candida invece il rosarnese Giovanni Arruzzolo di Forza Italia, attuale consigliere regionale (è capogruppo a palazzo Campanella), che è anche il cognato dell’altro consigliere regionale vibonese (sempre di Forza Italia) Michele Comito. Sarà eletto deputato del collegio Vibo-Piana di Gioia Tauro il candidato che avrà ottenuto anche un solo voto in più rispetto all’avversario. [Continua in basso]

Si profila una sfida all’ultimo voto, quindi, fra Riccardo Tucci, Dalila Nesci e Giovanni Arruzzolo per la conquista di un seggio alla Camera. Oltre a loro tre è candidato pure il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia per Unione Popolare, la formazione politica di De Magistris. Riccardo Tucci e Dalila Nesci nel 2018 erano stati entrambi eletti fra le fila del Movimento Cinque Stelle, con Tucci ripescato in Calabria a seguito dell’exploit del M5S in Sicilia. Giovanni Arruzzolo è invece al suo secondo mandato quale consigliere regionale. Il collegio comprende l’intera provincia di Vibo e tutta la piana di Gioia Tauro sino a Palmi.

Riccardo Tucci è in ogni caso candidato anche al numero 3 del listino proporzionale e, atteso pure che il capolista Cafiero De Raho è candidato anche fuori della Calabria e la numero 2 Vittoria Baldino è candidata pure nel collegio di Crotone-Corigliano-Rossano, aumentano le sua chance di elezione. Molto dipenderà dalla percentuale di voti che riuscirà ad ottenere il Movimento Cinque Stelle. Anche Dalila Nesci è candidata nel proporzionale alla Camera dei deputati dietro Luigi Di Maio.



Da ricordare, infine, che nello stesso collegio di Vibo-Piana di Gioia Tauro alla Camera dei deputati corre anche Maria Soccorsa Galati per Italia Viva-Azione (Renzi-Calenda), Andrea Renda per Italia sovrana e popolare, la formazione politica che fa capo all’ex magistrato di Palermo Antonio Ingroia, mentre Italexit, la formazione politica di Paragone, candida Domenico Antonio Greco e Forza Nuova (formazione politica di estrema destra) mette in campo Edoardo Ventra.



LEGGI ANCHE: Elezioni Politiche: giochi chiusi nel centrodestra, tre i vibonesi candidati fra Camera e Senato



Regione Calabria: nuove nomine per i cognati forzisti Comito e Arruzzolo

Rinascita Scott, il pentito Arena: «La ‘ndrangheta sostenne i senatori Bevilacqua e Mangialavori»

Provincia di Vibo: convergenze sulla presidenza mentre preoccupa l’interessamento del Viminale