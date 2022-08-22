È candidata nel plurinominale della Calabria al Senato. Corre invece per la Camera Dalila Nesci, in quota Impegno Civico, nel collegio Vibo Valentia-Piana di Gioia Tauro

Il segretario regionale del partito Nicola Irto capolista al Senato, il deputato uscente Nico Stumpo, in quota Articolo 1, capolista alla Camera. Sono queste due delle candidature più significative del Pd in Calabria per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Nel listino del Senato, dietro Irto, il Pd candida l’ex sindaco di Isola Capo Rizzuto (Crotone) Carolina Girasole, l’ex parlamentare Italo Reale e la vibonese Teresa Esposito. Nel listino della Camera, invece, i democrat candidano in Calabria la parlamentare uscente Enza Bruno Bossio, l’ex assessore regionale Carlo Guccione e Lidia Vescio.



Negli uninomimali della Camera, il Pd candida inoltre Giovanni Papasso, sindaco di Cassano Jonio (Cosenza), in quota Psi, nel collegio Corigliano-Rossano; il segretario provinciale del partito di Cosenza Vittorio Pecoraro nel collegio Cosenza-Tirreno; il presidente regionale del partito Giusi Iemma nel collegio Catanzaro-provincia; la sottosegretaria al Sud Dalila Nesci, in quota Impegno Civico, nel collegio Vibo Valentia-Piana di Gioia Tauro; e Domenico Battaglia, già capogruppo dem alla Regione, nel collegio Reggio Città-provincia. Negli uninominali del Senato, i candidati del Pd sono Francesca Dorato nel collegio Nord e Francesco Pitaro nel collegio Sud.

