Elezioni: il M5S chiude le liste e nel collegio di Vibo-Gioia Tauro è sfida fra Tucci, Nesci e Arruzzolo

Uno solo di loro sarà eletto alla Camera dei deputati. Ecco tutti i candidati dei Cinque Stelle in Calabria. Il centrodestra opta per il consigliere regionale forzista di Rosarno (cognato del vibonese Comito), mentre il Pd rinuncia al seggio in favore del sottosegretario uscente che se la vedrà contro il suo ex collega di partito vibonese

Depositate anche in Calabria le liste del Movimento Cinque Stelle per Camera e Senato. Molti i cambiamenti rispetto al 2018 per via della nuova legge elettorale. Dagli 8 collegi uninominali alla Camera dei deputati del 2018 si passa a 5, mentre al Senato i collegi uninominali in Calabria passano da quattro a 2.



Questi i candidati alla Camera dei deputati nell’uninominale:



Collegio di Corigliano Rossano-Crotone-Cassano-Acri: Vittoria Baldino; collegio di Cosenza città e tirreno cosentino: Anna Laura Orrico; collegio Catanzaro e provincia, più Lamezia Terme: Elisa Scutellà; collegio Vibo Valentia-Piana Gioia Tauro: Riccardo Tucci; collegio Reggio-provincia e Locride: Fabio Foti. [Continua in basso]

Senato uninominale

Collegio di Cosenza-Crotone: Maria Saladino

Collegio di Catanzaro-Vibo Valentia-Reggio Calabria: Giuseppe Auddino.

Proporzionale Camera dei deputati

Per quanto riguarda la lista pro proporzionale del Movimento Cinque Stelle alla Camera in Calabria, questo l’ordine dei candidati: 1) Federico Cafiero De Raho (ex procuratore di Reggio Calabria e poi della Dna); 2) Vittoria Baldino; 3) il vibonese uscente Riccardo Tucci; 4) Anna Laura Orrico.



Candidati supplenti: Alessandro Melicchio, Elisa Scutellà, Guglielmo Minervino e Maria Laface. [Continua in basso]