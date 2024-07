Vibo, il M5s avvia la raccolta firme per il referendum contro l’Autonomia differenziata

Partirà questa sera dalle ore 19, a Vibo Valentia, la raccolta firme a favore del referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata. Lo annuncia il gruppo territoriale del Movimento 5 stelle, che invita i cittadini a recarsi a firmare nella propria sede di Corso Vittorio Emanuele III.

«Al via – spiegano in una notagli esponenti cinque stelle cittadini – la raccolta firme per il referendum abrogativo contro la scellerata legge dell’Autonomia differenziata, una legge che frantuma l’Italia, che amplia ancora di più le differenze tra le aree più ricche e quelle più povere del nostro Paese, sbriciola l’Italia in 20 statarelli autonomi, aumenta la burocrazia e la confusione per cittadini e imprese, contrasta gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Per questi motivi, il Movimento 5 Stelle «insieme ad altre forze politiche, associazioni e sindacati, ha deciso di lanciare una campagna per raccogliere le firme a favore del referendum abrogativo, #lItalia-NonSiSpacca».

Il M5s era presente ieri, anche con l’europarlamentare Pasquale Tridico, all’iniziativa promossa da Cgil per parlare proprio della legge Calderoli. Un evento che ha unito primi cittadini ed esponenti politici, aprendo le porta alla costituzione di un fronte progressista da contrapporre all’attuale maggioranza al governo.