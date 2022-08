Elezioni, ecco i candidati di Azione e Italia Viva in Calabria: Boschi capolista alla Camera

Sarà l’ex ministro Maria Elena Boschi la capolista per Azione – Italia Viva alla Camera nel plurinominale in Calabria. La presentazione degli elenchi in Corte d’appello a Catanzaro conferma dunque le anticipazioni dei giorni scorsi che davano la Boschi alla guida del listino per Montecitorio in Calabria: dietro di lei il senatore uscente di Italia Viva, Ernesto Magorno. E ancora: Carla Capocasale e Giuseppe Ruffo.

Al Senato il Terzo polo schiera al primo posto del listino per il Senato il coordinatore regionale di Azione Fabio Scionti, già sindaco di Taurianova. Seguono Daniela Ventura, Giovanni Parisi e Daniela Rotella.

Per quanto riguarda l’uninominale, alla Camera nel collegio Vibo Valentia – Piana Gioia Tauro corre Marisa Galati, componente dell’assemblea nazionale di Italia Viva. Al Senato, nel collegio 2 (Catanzaro- Vibo Valentia – Reggio Calabria) è candidato Agostino Siviglia.

