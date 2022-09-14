Conferenza stampa a Palazzo Gagliardi per il partito di Giorgia Meloni

Ultimi giorni di campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre e Fratelli d’Italia indice una conferenza stampa a Vibo con due dei candidati al Senato e con altri tre esponenti del partito. L’appuntamento è per giovedì 15 settembre alle ore 18:00 in piazza Garibaldi (Palazzo Gagliardi).



Interverranno Fausto Orsomarso, assessore regionale al Turismo e candidato capolista al Senato, Pasquale La Gamba, coordinatore provinciale FdI e candidato al Senato. Parteciperanno anche Maddalena Basile, vicecoordinatore provinciale FdI, Salvatore Pronestì, coordinatore Cittadino FdI, l’assessore comunale Michele Falduto e Nicola Caruso, membro dell’Esecutivo Nazionale G.N. (Gioventù nazionale).