Un risultato politico di primo piano quello ottenuto da Francesco Barbalace nelle elezioni provinciali di Vibo Valentia, svoltesi l’altro ieri. Il vicesindaco di Spilinga, candidato come indipendente, è entrato a far parte del nuovo Consiglio provinciale risultando tra i dieci consiglieri eletti e distinguendosi come uno dei più votati in assoluto.

Barbalace, con una nota, ha voluto innanzitutto esprimere il proprio ringraziamento agli amministratori locali della provincia che hanno sostenuto la sua candidatura. «Un immenso grazie a tutti i sindaci e agli amministratori comunali della provincia di Vibo Valentia che, con il loro voto, mi hanno eletto Consigliere provinciale», ha dichiarato, sottolineando come il risultato ottenuto rappresenti «un forte segnale di fiducia, stima e senso di responsabilità, e che mi onora profondamente».

Candidato nella lista civica “Provincia e Territorio”, Barbalace con circa 7.911 voti ponderati è risultato il secondo più votato in termini assoluti dell’intera competizione, pur essendo l’unico consigliere eletto della sua lista, di area centrista. Un dato che, sottolinea, acquista ancora maggiore peso se confrontato con l’esito dell’altra lista in campo, che ha espresso nove consiglieri riconducibili al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle.

Un risultato che, secondo il neo consigliere provinciale, conferma la validità del progetto politico-amministrativo alla base di “Provincia e Territorio”, nata come lista civica fortemente radicata nei Comuni. «È un progetto costruito su un percorso aperto, inclusivo e profondamente territoriale», spiega Barbalace, ringraziando anche «i vertici dell’Udc per aver aperto un “tavolo” di aggregazione su tutta la provincia». Un lavoro di squadra che, per una manciata di voti, non ha consentito di conquistare un secondo seggio, ma che ha comunque prodotto un risultato definito dallo stesso Barbalace «di grande forza politica e amministrativa».

Nel nuovo ruolo in seno al Consiglio provinciale, Barbalace ribadisce la sua scelta di indipendenza. «Ho scelto di collocarmi come amministratore indipendente, non essendo legato ad oggi ad alcuna sigla politica», afferma, chiarendo che l’unico obiettivo sarà quello di «rappresentare in maniera concreta e responsabile le esigenze delle comunità locali».

Uno sguardo, infine, rivolto al futuro e all’impegno che lo attende. «Da oggi l’impegno sarà quello di onorare la fiducia ricevuta attraverso il lavoro quotidiano, l’ascolto costante e una presenza concreta sui territori», conclude il neo consigliere provinciale, assicurando che al centro dell’azione amministrativa resteranno «i bisogni delle comunità che rappresentiamo».