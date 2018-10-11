Dieci candidati al Consiglio e nessun nome per la presidenza. Il gruppo degli “ex” chiude il cerchio e punta sull’appoggio esterno al candidato dem Schinella

“Civilmente impegnati”. È questo il nome della lista presentata – in vista delle elezioni provinciali del 31 ottobre – questa mattina alle ore 11.15 all’ufficio elettorale della Provincia di Vibo Valentia da Maurizio De Nisi, sindaco di Filadelfia, e fratello di Francesco, ex presidente dell’Ente intermedio, ispiratore della compagine espressione del cosiddetto “terzo polo”, cui hanno dato vita insieme a lui, l’ex presidente Gaetano Bruni, l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino, l’ex dirigente dem Michele Soriano, l’ex vicepresidente della Provincia Pasquale Fera e il già candidato sindaco di Vibo Antonio Lo Schiavo. Dieci candidati al consiglio provinciale, nessun candidato alla presidenza. Dato che fa chiaramente intendere che lo schieramento punta a concentrare i suoi consensi sul candidato del Pd Antonino Schinella, sindaco di Arena, in opposizione al sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, espressione del centrodestra. Questi i candidati in corsa per “Civilmente impegnati” il cui simbolo richiama la forma della provincia di Vibo colorata

di verde su sfondo bianco e la dicitura in blu: Antonio Raffaele Corigliano, assessore a San Costantino Calabro; Gregorio Ciccone, sindaco di Dinami; Carmine Mangiardi, vicesindaco di Sorianello; Cosimo Damiano Piromalli, sindaco di Spadola; Debora Boragina, consigliere comunale a Vallelonga; Rosa Emanuela Campagna, assessore a Dinami; Annalisa Rondinelli, consigliere a Filadelfia; Giuseppe Conidi, consigliere a Francavilla Angitola; Maria Fiorillo, consigliere comunale a Vibo; Giovanni Anello, assessore a Polia.

