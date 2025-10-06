Chiusa la tornata elettorale in Calabria. Mentre gli exit poll danno Roberto Occhiuto (58%-62%) in netto vantaggio su Pasquale Tridico (37%-41%), il portale Eligendo del ministero dell’Interno rende noti i dati consolidati e ufficiali sull’affluenza. Nella provincia di Vibo Valentia ha votato il 38,89% degli aventi diritto, in calo rispetto alle elezioni del 2021 quando a votare furono il 40,42%. Il dato complessivo della Calabria è 43,14%, con la provincia di Catanzaro in testa (45,54%), seguita da quelle di Reggio (44,94%), Cosenza (42,21), Crotone (41,09) e, infine, Vibo, all’ultimo posto con il 38,89% di votanti.

Ecco l’affluenza finale (ore 15) in tutti i comuni vibonesi

ACQUARO 42,64

ARENA 27,73

BRIATICO 39,51

BROGNATURO 50,81

CAPISTRANO 39,59

CESSANITI 41,89

DASA' 37,52

DINAMI 21,95

DRAPIA 30,2

FABRIZIA 25,91

FILADELFIA 40,24

FILANDARI 31,03

FILOGASO 40,53

FRANCAVILLA ANGITOLA 36,27

FRANCICA 35,11

GEROCARNE 38,16

JONADI 50,06

JOPPOLO 26,33

LIMBADI 42,45

MAIERATO 29,07

MILETO 42,16

MONGIANA 34,92

MONTEROSSO CALABRO 36,9

NARDODIPACE 31,95

NICOTERA 25,21

PARGHELIA 38,89

PIZZO 40,53

PIZZONI 23,7

POLIA 37,7

RICADI 45,84

ROMBIOLO 38,34

SAN CALOGERO 32,28

SAN COSTANTINO CALABRO 37,41

SAN GREGORIO D'IPPONA 45,44

SAN NICOLA DA CRISSA 37,5

SANT'ONOFRIO 37,67

SERRA SAN BRUNO 46,45

SIMBARIO 28,17

SORIANELLO 52,05

SORIANO CALABRO 42,77

SPADOLA 56,8

SPILINGA 27,99

STEFANACONI 36,79

TROPEA 35,83

VALLELONGA 25,42

VAZZANO 34,88

VIBO VALENTIA 48,77

ZACCANOPOLI 30,73

ZAMBRONE 41,77

ZUNGRI 33,97