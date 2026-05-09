Arrivano dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia le valutazioni politiche sul decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali che assegna alla Calabria circa 245 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Una quota di oltre 27 milioni è destinata a 23 comuni della provincia di Vibo Valentia per interventi di messa in sicurezza del territorio, degli edifici pubblici e della viabilità.

Le risorse per il territorio

Fratelli d’Italia esprime «profonda soddisfazione per lo stanziamento di risorse disposto dal ministero dell’Interno, guidato dal ministro Piantedosi, a favore degli enti locali della Calabria». Per il coordinamento provinciale, guidato da Pasquale La Gamba, il provvedimento testimonia «la centralità della Calabria e del Vibonese nell’agenda del governo Meloni», offrendo ai sindaci strumenti per intervenire sulle criticità strutturali dei territori.

La lettura politica è quella di «un intervento di portata storica», perché le somme assegnate, sostiene il partito, consentiranno di affrontare questioni che incidono direttamente sulla pubblica incolumità e sulla qualità della vita nelle comunità locali.

Dissesto, edifici e viabilità

Il coordinamento provinciale richiama il dettaglio degli interventi e l’impatto atteso sul territorio: le risorse serviranno ad avviare «opere pubbliche strategiche per la tutela della pubblica incolumità», a partire dalla «mitigazione del rischio idrogeologico» e da interventi considerati prioritari per prevenire «frane e alluvioni in aree fragili».

Nel quadro indicato da Fratelli d’Italia rientrano anche la «messa in sicurezza di edifici pubblici», il «consolidamento di scuole e strutture comunali» e gli interventi su «infrastrutture e viabilità», con la riqualificazione di strade e aree urbane per rendere più sicuri i collegamenti e gli spazi utilizzati quotidianamente dai cittadini.

La posizione di La Gamba

«Questo finanziamento - afferma La Gamba - rappresenta una boccata d’ossigeno per le nostre amministrazioni locali, spesso lasciate sole a gestire emergenze complesse», afferma.

La Gamba lega il risultato anche al ruolo della sottosegretaria Wanda Ferro e dell’esecutivo nazionale: «Grazie all’impegno della sottosegretaria Wanda Ferro e del governo, trasformiamo le promesse in cantieri. Vedere oltre 27 milioni arrivare nel Vibonese significa dare dignità ai nostri borghi e garantire sicurezza reale ai cittadini. È un risultato che rivendichiamo con orgoglio e che dimostra come la filiera istituzionale di Fratelli d’Italia sia operativa e attenta ai bisogni della provincia».