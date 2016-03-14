È l’avvocato Oliver Russo il nuovo referente del dipartimento Giustizia del partito. La responsabile regionale Rondinelli: «Onorata di questa scelta»

Dopo la nomina per la provincia di Catanzaro dell’avvocato Santacroce, la responsabile regionale Rondinelli, insieme alla coordinatrice Jole Santelli e al Coordinatore Provinciale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, hanno nominato l’avvocato Oliver Russo, nuovo responsabile per la provincia di Vibo Valentia.

Soddisfatta l’avvocato Rondinelli: «Sono molto onorata di questa nuova scelta, subito approvata dai dirigenti del Partito. Conosco l’avvocato Russo fin dai tempi universitari, insieme abbiamo intrapreso l’attività politica e sono sicura che anche attraverso il Dipartimento Giustizia saranno tante le battaglie che condivideremo. A lui i miei auguri di un buon lavoro».