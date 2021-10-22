L'esecutivo, oltre che dal sindaco, sarà composto dagli assessori Daniele Stagno, chiamato a rivestire anche il ruolo di vicesindaco, e Emanuela Salvia

Nodi sciolti, a Francica, riguardo alla nuova giunta. Il neo sindaco Michele Mesiano nelle scorse ore ha nominato i due assessori che faranno parte con lui del nuovo esecutivo. Si tratta di Daniele Stagno (consigliere primo eletto con 140 voti ottenuti) – che oltre al ruolo di assessore con deleghe ai Servizi sociali, Casa, Famiglia e Scuola – rivestirà anche quello di vicesindaco, e dell’avvocato Emanuela Salvia, chiamato a sua volta a svolgere la funzione di assessore esterno alle Attività istituzionali, Innovazione, Organizzazione e Risorse umane. Il primo consiglio comunale dell’era Mesiano è stato convocato per la giornata di domani 23 ottobre alle 18. In quest’occasione, tra l’altro, il sindaco giurerà e comunicherà ufficialmente la nuova giunta e si procederà all’elezione del nuovo presidente del consiglio e a valutare eventuali casi di ineleggibilità e incompatibilità. Michele Mesiano è stato eletto sindaco nell’ultima tornata elettorale del 3 e 4 ottobre. Si è presentato a capo della lista civica “Liberi di cambiare, per il bene di Francica”, battendo nettamente l’altro candidato a sindaco Giuseppe Fogliaro. Ben 927 i voti ottenuti dal neo primo cittadino, a fronte dei 47 del suo avversario.