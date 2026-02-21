Grande partecipazione all’incontro promosso dalla federazione provinciale del partito. Al centro del dibattito ambiente, lavoro, turismo e sanità, con la presenza degli assessori regionali e del capogruppo in Consiglio regionale

Nonostante le avverse condizioni meteo, l’appuntamento di ieri al 501 Hotel di Vibo Valentia ha registrato una folta partecipazione di pubblico. È quanto si legge in una nota del partito. L’incontro organizzato dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia - è scritto nel comunicato - dal titolo “Il governo regionale e l’impegno di Fratelli d’Italia per il territorio”, si è configurato come un momento di confronto politico e programmatico che ha visto la presenza di dirigenti, amministratori e rappresentanti istituzionali del partito.

«Un segnale chiaro del radicamento e della forza della comunità politica sul territorio vibonese, rafforzato dalla partecipazione degli assessori regionali titolari di deleghe strategiche – ambiente, cooperazione, lavoro, sviluppo economico e turismo – e del capogruppo in Consiglio regionale e presidente della Commissione Sanità. Una presenza interpretata come prova concreta dell’attenzione del partito regionale verso la provincia di Vibo Valentia».

Ad aprire gli interventi è stato il coordinatore cittadino Fausto De Angelis, che ha evidenziato come «Fratelli d’Italia sia una comunità politica fondata su valori chiari e condivisi. L’appartenenza non è un fatto formale, ma un impegno quotidiano verso il territorio».

Spazio poi alle nuove generazioni con l’intervento di Pascal Corrado, presidente provinciale di Gioventù Nazionale e dirigente del partito, che ha richiamato il valore della preparazione e del senso del dovere: «Non si tratta di occupare spazi, ma di meritare fiducia attraverso competenza, coerenza e spirito di servizio».

Sull’importanza dell’unità interna si è soffermato il dirigente provinciale Antonio Fiamingo, sottolineando come solo «una classe dirigente compatta e responsabile» possa rafforzare il peso politico della provincia nei processi decisionali. Dello stesso tenore l’intervento del capogruppo FdI al Comune di Vibo Valentia, Antonio Schiavello, che ha ribadito la necessità di coerenza tra principi e azione amministrativa.

Nel corso del dibattito è intervenuta anche Dalila Nesci, già candidata al Consiglio regionale, che ha richiamato il tema della credibilità politica legata alla presenza costante sul territorio, mentre il dirigente Franco D’Agostino ha posto l’accento sulla formazione e sul coinvolgimento della base.

Particolarmente significativo l’intervento del presidente provinciale Pasquale La Gamba, promotore dell’iniziativa, che ha ribadito la necessità di restituire centralità alla provincia: «Vibo Valentia deve tornare ad avere un ruolo centrale sui tavoli che contano».

La Gamba ha inoltre affrontato il tema del rinnovo della concessione a Meridionali Petroli, definendola «una vicenda che ha generato preoccupazione e che richiede massima attenzione», invocando trasparenza, confronto e tutela dell’ambiente e della sicurezza.

Sul fronte delle politiche di sviluppo, l’assessore regionale Giovanni Calabrese ha puntato l’attenzione su turismo e lavoro: «La Calabria deve valorizzare in modo strutturato le proprie potenzialità», sottolineando la necessità di programmazione e investimenti per rendere il territorio competitivo.

L’assessore regionale Antonio Montuoro ha invece richiamato i temi dell’ambiente e della legalità, definendo la tutela ambientale «una priorità imprescindibile» per garantire qualità della vita e opportunità alle future generazioni.

A chiudere i lavori è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e presidente della Commissione Sanità, Angelo Brutto, che ha evidenziato l’urgenza di «cambiare passo in maniera decisa sulla sanità», assicurando impegno per affrontare le criticità e restituire fiducia ai cittadini.