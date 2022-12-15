Stessa situazione per la leghista calabrese Simona Loizzo. A tre mesi dal loro approdo a Montecitorio conservano ancora la carica (e relative Strutture speciali) a palazzo Campanella. E il rispetto della Costituzione può attendere…

La giunta per le elezioni della Camera dei deputati ha formalmente diffidato il deputato forzista Giovanni Arruzzolo di Rosarno (eletto il 25 settembre scorso nel collegio comprendente anche la provincia di Vibo Valentia, oltre che la Piana di Gioia Tauro) e la deputata Simona Loizzo, eletta con la Lega, a scegliere entro 30 giorni se restare a Montecitorio oppure a palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria. Le due cariche – deputato della Repubblica e consigliere regionali – sono infatti per legge incompatibili fra loro e Giovanni Arruzzolo e Simona Loizzo devono optare per l’una o l’altra carica. Avrebbero già dovuto farlo da tempo, cioè all’indomani della loro elezione alle Camera dei deputati, ma sinora hanno fatto “orecchie da mercante”. Mancate dimissioni da una delle due cariche che danno in questo caso anche l’esatta misura di come alcuni eletti intendono la politica e in questo caso anche il rispetto della Costituzionbe, atteso che restare in entrambi gli incarichi ha permesso sinora il mantenimento in vita anche delle “famigerate” Strutture speciali di cui godono i consiglieri regionali, con tanto di collaboratori e segretari lautamente stipendiati con soldi pubblici, cioè di tutti i calabresi. Mentre la Giunta delle elezioni della Calabria dorme (le ultime quattro sedute sono andate deserte) si è invece svegliato l’omologo organismo di Montecitorio che si è trovato dinanzi all’evidente situazione di incompatibilità di Giovanni Arruzzolo (Forza Italia) e Simona Loizzo (Lega), bi-poltronisti e attendisti. [Continua in basso]

La Giunta della Camera dei deputati non ha neanche messo ai voti la pratica, «trattandosi – ha spiegato il presidente Federico Fornaro (Pd) – di incompatibilità direttamente prevista da norme della Costituzione, la cui verifica consiste in un accertamento di mero fatto». La presa d’atto sarà ora comunicata al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il quale – come previsto dal regolamento della Giunta (articolo 17, comma 2) – «invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l’ufficio o la funzione giudicati incompatibili».

Trascorso inutilmente questo termine, il presidente di Montecitorio iscriverà all’ordine del giorno le relative proposte di dichiarazione di incompatibilità e le conseguenti decadenze dal mandato parlamentare.

Giovanni Arruzzolo è stato eletto deputato del collegio Vibo-Piana di Gioia Tauro nel settembre scorso affermandosi con il 48,81% corrispondente a 54.433 voti. Ha avuto la meglio su Riccardo Tucci del Movimento Cinque Stelle che si è attestato con il 21,96% (24.495 voti, ma è poi salito ugualmente con il proporzionale) e su Dalila Nesci, la sottosegretaria di Tropea sostenuta dal centrosinistra che si è attestata al 15,46% con 17.245 voti.



Giovanni Arruzzolo, eletto consigliere comunale a Rosarno nel 1986 con la Democrazia cristiana, ha ricoperto l’incarico di assessore con delega alle Attività produttive e alla Polizia municipale. Nel 2006 ha aderito all’Udeur, divenendone due anni più tardi vice segretario provinciale. Nel 2010 ha aderito all’Udc e l’anno successivo è stato nominato commissario del partito per il comune di Rosarno. Nel maggio 2011 è stato eletto al Consiglio provinciale di Reggio Calabria ed è stato componente della seconda commissione fino al 31 luglio 2011. Dall’1 agosto 2011 ha ricoperto la carica di assessore provinciale al Lavoro, formazione professionale e sviluppo delle aree costiere. Nel Vibonese è conosciuto sinora per essere il cognato di Michele Comito, pure lui eletto consigliere regionale lo scorso anno fra le fila di Forza Italia.

