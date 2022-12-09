Quale promozione turistica, l’ex assessore regionale al turismo della giunta Occhiuto ha pensato di allestire a Milano, ma non nella nostra regione, uno sfavillante “villaggio” con tanto di pista di pattinaggio, luci ed effetti speciali

«Non abbiamo più parole, che non siano a questo punto offensive, dopo le tante prese di posizione, i comunicati, le richieste di interlocuzione puntualmente disattese dal neo-senatore ed ex assessore con delega al Turismo, Fausto Orsomarso». La Filcams Cgil non le manda a dire in merito all’ultimo scandalo legato al finanziamento per più di 2,6 milioni di euro che la Regione Calabria ha erogato per «per abbellire la Stazione di Milano per qualche settimana». Scandalo legato ad una «gestione politica sbagliata e volutamente fallimentare nei risultati dell’assessore che i più parevano non vedere. L’auspicio è che il presidente della Regione Calabria – prosegue la nota -, che ha trattenuto per sé la delega cambi completamente passo ed impostazione convocando urgente un tavolo con le parti sociali sulle politiche del turismo per la Calabria ed i calabresi. [Continua in basso]

«Ci troviamo di fronte a delle scelte strategiche e fondamentali per il futuro del settore, delle lavoratrici e dei lavoratori, che hanno bisogno di politiche strutturali e di rafforzare le proprie abilità e conoscenze; invece, il Governo Meloni, fortemente sostenuto anche dalla giunta regionale della Calabria, alla sua prima manovra finanziaria, ha reintrodotto i voucher che sono una sciagura per un sistema già precario dove l’illegalità ed il mancato rispetto dei contratti nazionali, l’evasione fiscale e contributiva, la fanno da padrone», si legge ancora nella nota. La Filcams anche per queste ragioni, sostiene con convinzione e parteciperà con il massimo impegno allo sciopero generale che in Calabria Cgil e Uil hanno proclamato per il 12 dicembre prossimo, perché la Calabria ed il mondo del Lavoro hanno bisogno di essere sostenuti e non affossati da politiche assurde e completamente sbagliate», ha concluso la Filcams Cgil.

LEGGI ANCHE: Ludopatia in Calabria, le proposte del centrodestra non convincono neanche il…centrodestra. Oltre che i vescovi

Regione, il presidente Roberto Occhiuto vara la giunta: ecco i nuovi assessori