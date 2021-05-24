Il sindaco Maria Limardo annuncia un sopralluogo nella frazione. Previsti una serie di incontri ed annunciate diverse iniziative

Domani, martedì 25 maggio, la giunta comunale guidata dal sindaco Maria Limardo sarà presente tutto il giorno a Vibo Marina per fare il punto sulla situazione in merito agli interventi in atto e quelli in via di programmazione. Nell’occasione si svolgeranno diversi incontri istituzionali. Il primo è previsto con don Saverio Di Bella, sacerdote della parrocchia Maria SS del Rosario di Pompei.

Seguirà la visita alla Scuola “Amerigo Vespucci” con la dirigente, il personale scolastico e gli studenti. Il primo cittadino effettuerà poi un sopralluogo sui cantieri di lavori di edilizia scolastica in corso. Quindi, la giunta comunale incontrerà i rappresentanti della Capitaneria di Porto e del distaccamento dei Vigili del Fuoco. La riunione della giunta comunale si terrà a metà mattinata nei locali della delegazione comunale.

Nel pomeriggio si svolgerà, invece, un incontro con i rappresentanti del quartiere Pennello e le forze sociali che operano nella frazione Marina nonché con una rappresentanza dell’Eni. [Continua in basso]

Il sindaco Maria Limardo nel comunicare tale iniziativa ribadisce «la costante attenzione dell’amministrazione su tale territorio, che sarà maggiore con l’approssimarsi della stagione estiva. A fine mese c’è la scadenza del bando di gara per il rifacimento stradale e pedonale di via Senatore Parodi. In autunno – prosegue il sindaco – dovrebbero avere inizio i lavori di metanizzazione. Sono poi in corso i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Un’azione complessiva che sarà potenziata sulla base dei lavori preparatori messi in cantiere in questi mesi. Ed ancora: Vibo Marina sarà interessata quest’estate da eventi di assoluto rilievo nazionale – conclude – che sono in fase di programmazione nell’ambito delle iniziative di Vibo Valentia Capitale Italiana del libro 2021».

