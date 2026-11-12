L’opposizione puntava a impegnare sindaco e Giunta ad avviare l'iter per l’istituzione. La consigliera critica il mancato voto favorevole: «Vergogna politica. Un'idea diventa sbagliata soltanto perché arriva dai banchi della minoranza?»

La maggioranza non sostiene la proposta per l'istituzione del Polo universitario del Vibonese e dall'opposizione arriva la dura reazione della consigliera comunale Maria Rosaria Nesci, che parla di «una vergogna politica» e accusa l'amministrazione di Enzo Romeo di anteporre le logiche di schieramento agli interessi della città.

Al centro della polemica l'ordine del giorno presentato dalla stessa Nesci insieme ad altri consiglieri di minoranza, con il quale si chiedeva di impegnare sindaco e Giunta ad adottare un atto di indirizzo per avviare il percorso istituzionale finalizzato alla costituzione di un Polo universitario nel Vibonese. Un'iniziativa già approdata in Consiglio comunale nei mesi scorsi, senza riuscire a completare il proprio iter, e tornata all'esame dell'assemblea nella seduta del 12 novembre.

«Ci sono momenti in cui la politica dovrebbe dimostrare maturità, responsabilità e capacità di guardare oltre gli schieramenti. La vicenda del Polo Universitario rappresenta, purtroppo, un'occasione nella quale questi principi sembrano essere venuti meno», afferma Nesci.

La consigliera contesta in particolare il mancato voto favorevole della maggioranza, attribuendolo alla provenienza politica dell'iniziativa. «Da quando un'idea diventa sbagliata soltanto perché arriva dai banchi dell'opposizione?», domanda.

«Un'opportunità per Vibo, non una bandiera politica»

Per Nesci, il progetto avrebbe dovuto rappresentare un terreno di confronto al di là delle appartenenze. «Un Polo Universitario non è una bandiera da assegnare a questa o quella parte politica. È una prospettiva di crescita per Vibo Valentia, un'opportunità per i giovani, per le famiglie e per l'intero territorio».

La consigliera ritiene che eventuali criticità della proposta avrebbero potuto essere affrontate attraverso il confronto consiliare, anziché negarle il sostegno politico. «Se la proposta presentava criticità, sarebbe stato compito della maggioranza discuterle, approfondirle e, se necessario, migliorarle. Amministrare significa anche saper riconoscere il valore delle idee altrui, mettendo al primo posto l'interesse collettivo».

Da qui l'affondo contro quella che considera una contrapposizione pregiudiziale: «La città non ha bisogno di una maggioranza che si limiti a contrapporsi all'opposizione. Ha bisogno di amministratori capaci di cogliere ogni occasione utile per costruire futuro, indipendentemente da chi abbia avuto per primo l'iniziativa».

«Se il Polo Universitario rappresenta un'opportunità per Vibo Valentia, perché non sostenerlo? Perché non lavorare insieme per renderlo possibile?», agguunge.

La presa di posizione si conclude con un ringraziamento al professor Nardo, per il contributo all'iniziativa e per aver portato all'attenzione delle istituzioni il tema della formazione universitaria sul territorio.

«Il suo contributo merita ascolto e la sua iniziativa merita di essere approfondita», sottolinea Nesci, ribadendo il sostegno al progetto e l'auspicio che il percorso possa comunque proseguire.

Resta, intanto, la frattura politica su una proposta che l'opposizione considera strategica per il futuro della città. «A perdere non è l'opposizione, né chi ha presentato la proposta. A perdere è Vibo Valentia. E a pagare il prezzo più alto saranno ancora una volta i suoi giovani», conclude la consigliera.