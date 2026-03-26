La segreteria regionale e quella provinciale condannano il gesto ed esprimono vicinanza al consigliere di opposizione. Quindi l’appello al sindaco e al prefetto di Vibo Valentia

La Segreteria regionale e la Segreteria provinciale di Sinistra Italiana-Avs, attraverso i segretari Fernando Pignataro e Fortunato Petrolo, esprimono «a nome personale e di tutto il partito vicinanza e solidarietà al proprio iscritto compagno Fabio Minieri, consigliere comunale di minoranza del Comune di Parghelia, che ha subito un primo atto intimidatorio nel mese di febbraio 2026 con il taglio delle gomme della sua autovettura; e nei giorni scorsi, ha ricevuto una lettera intimidatoria di minacce con su scritto “le gomme sono state una gentilezza , questa lettera un avvertimento: prossimo avviso pallottole e poi fuoco. Consiglio guardati le spalle”».

Secondo Sinistra Italiana- Avs un atto intimidatorio che «non lascia spazio a dubbi sul pericoloso messaggio. Ancora una volta – affermano Pignataro e Petrolo – dobbiamo registrare atti intimidatori e violenti nei confronti di amministratori comunali. Nell’esprimere ferma condanna per il vile gesto, che colpisce in modo omertoso un cittadino perbene, che svolge il suo impegno politico al servizio dei cittadini, nel contesto politico e amministrativo nel comune di Parghelia, ribadiamo che questi atti violenti non fermeranno la lotta civile e democratica per far affermare la legalità. Noi continueremo la nostra iniziativa politica a sostegno e a tutela della corretta e civile vita democratica».

Quindi l’appello al prefetto di Vibo Valentia affinché convochi un tavolo in cui affrontare la questione «al fine di predisporre ogni iniziativa a protezione del consigliere comunale Fabio Minieri. Inoltre invitiamo il sindaco di Parghelia a convocare un Consiglio comunale aperto alle forze politiche, ai cittadini per discutere di questi gravi atti intimidatori che colpiscono, non solo il consigliere Minieri Fabio, ma l’intera comunità di Parghelia. Nel condannare con fermezza ogni violenza, auspichiamo – concludono – che si faccia piena luce su questo grave atto e che chi si è macchiato di questo grave gesto possa essere assicurato alla giustizia nel più breve tempo possibile».