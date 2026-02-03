Le ondate di maltempo sempre più violente e la necessità di mettere in sicurezza i territori. Sul tema è intervenuta la Federazione provinciale Sinistra italiana Vibo Valentia: «È passata una settimana da quando il ciclone Harry si è abbattuto violentemente sulla costa ionica calabrese provocando ingenti danni alla costa, alle strutture ricettive e alle abitazioni. Viene da chiedersi che fine avrebbe fatto il nostro territorio se la furia del maltempo avesse investito noi».

L’incubo dell’alluvione del luglio 2006

«La risposta – scrive la Federazione provinciale - ci vien data dai cittadini di Vibo Marina, ricordando quello che è successo nel lontano luglio 2006, quando le frazioni marine del comune di Vibo Valentia finirono sott’acqua, sopraffatte da una violenta alluvione causata non solo dai cambiamenti climatici con la caduta di acqua mai vista prima, ma anche dalla incuria e dalla cattiva gestione del territorio. E a distanza di venti anni, ancora si vive con la paura che la pioggia possa di nuovo portare via tutto».

Da giorni, spiega il gruppo politico, da Vibo Marina arrivano richieste affinché si attui un intervento «per richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale a non continuare nel solco dell’incuranza delle precedenti amministrazioni». L’esigenza è quella di «prevenire e superare lo stato di abbandono in cui per decenni sono state relegatele le frazioni marine».

Sinistra italiana «ha raccolto le sollecitazioni e le preoccupazioni manifestate dai cittadini, condividendole e facendole proprie, nel solco della leale e fattiva collaborazione al progetto politico che ci ha visti protagonisti nelle elezioni amministrative del 2024, in occasione delle quali abbiamo contribuito, dopo quindici anni di governo della città del centrodestra, alla vittoria della coalizione progressista nel Comune di Vibo».

Richieste di intervento

Su questi presupposti, «pur non avendo incarichi di governo della città, ma essendo convinti sostenitori di un programma di cambiamento sia nella gestione della cosa pubblica, sia nella risoluzione dei tanti problemi che affliggono i cittadini amministrati, sollecitiamo l’amministrazione comunale a predisporre interventi urgenti a Vibo Marina e nelle marinate tutte. In particolare, chiediamo che vengano attuati, in tutta la città, interventi di pulizia approfondita, finalizzata alla prevenzione di possibili disastri climatici e nondimeno al benessere cittadino: eliminazione delle fuoriuscite dai pozzetti fognari, che riversano liquidi fognari sulle strade e di fronte alle abitazioni (come più volte segnalato in Viale dell’Industria); risoluzione dei frequenti allagamenti cui diverse vie del paese sono soggette; situazioni, queste, che producono disagi ai residenti e che – conclude la Federazioni - non sono più tollerabili».