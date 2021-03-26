L’annuncio del deputato 5S Riccardo Tucci: «I fondi serviranno per aumentare il grado di sicurezza delle opere presenti sulla rete stradale gestita dalla Provincia»

«Province e Città metropolitane hanno a disposizione ulteriori 1.150.000.000 di euro per il triennio 2021-23 per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nella rete stradale di loro competenza. Di questa cifra la provincia di Vibo Valentia potrà avere a disposizione 11 milioni di euro. Esattamente 3,36 milioni nel 2021, 4,32 milioni nel 2022 e 3,36 nel 2023». Lo dichiara in una nota il parlamentare del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci.

«Da sempre il MoVimento 5 Stelle lavora per mettere al primo posto le infrastrutture esistenti e aumentarne la sicurezza a beneficio di tutti i cittadini – afferma il deputato -: è la grande opera della manutenzione, prioritaria e necessaria per far ripartire il Paese. Tra l’altro il ministro dei Trasporti Giovannini ha spiegato che ulteriori risorse potranno essere reperite con la nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione” spiega il parlamentare pentastellato».

La cifra a disposizione è «frutto dell’intesa raggiunta tra il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali sul decreto ministeriale, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze – spiega il deputato del Movimento 5 Stelle -. Una cifra prevista inizialmente nel decreto Agosto del Governo Conte 2 e rafforzata nella legge di Bilancio per il 2021. La dotazione di 11 milioni di euro per la provincia di Vibo per il triennio 2021-23 servirà per aumentare il grado di sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale gestita dalla Provincia: sto parlando dell’80 per cento della viabilità extra urbana d’Italia se si guarda al sistema Paese», conclude il parlamentare.