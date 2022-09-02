Antonio Tavella è stato nominato nuovo responsabile comunale del Carroccio. Entra a far parte anche del coordinamento provinciale del partito di Salvini

La riorganizzazione a livello provinciale della Lega, ultimamente ha provocato cambiamenti anche a Mileto. In vista delle prossime scadenze elettorali, ad assumere il ruolo di nuovo referente comunale della cittadina normanna è stato chiamato Antonio Tavella, giovane proveniente da una famiglia attiva in politica fin dai tempi della Democrazia cristiana. Nel partito di Matteo Salvini l’esponente miletese assume anche l’incarico di membro del coordinamento provinciale guidato da Michele Pagano, con deleghe all’agricoltura, alla caccia, alle politiche sociali e alla sanità. «Ringrazio il segretario Pagano e tutti i vertici territoriali del nostro partito per la fiducia accordatami e per gli incarichi che hanno voluto attribuirmi. Da parte mia – sottolinea al riguardo l’esponente del Carroccio – mi impegnerò al massimo per la crescita del nostro gruppo, mettendo a disposizione l’esperienza acquisita fino ad oggi su campo, in ultimo nel ruolo di componente della struttura organizzativa dell’onorevole Pietro Raso, attuale presidente della Commissione regionale Ambiente e Territorio. Mi preme oggi ringraziare anche i referenti comunali della Lega che mi hanno preceduto, e cioè gli amici Nicola Cichello e Gaetano Gabriele. Siamo pronti ad affrontare le sfide future – conclude – ad iniziare dalle prossime elezioni politiche nazionali del 25 settembre e di quelle che seguiranno, fortemente impegnati a consolidare ulteriormente il partito sul territorio comunale e a dare risposte concrete ai nostri cittadini».