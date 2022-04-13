È Salvatore Pedullà, già membro dell’assemblea regionale del partito: «Pronti a ridare voce alla gente e a riavvicinarla a una politica negli anni assente»

Il Partito democratico a Mileto si rinnova ed elegge Salvatore Pedullà nuovo segretario di circolo. Nelle ultime settimane la sezione di partito è più volte intervenuta sui temi di attualità e sulle problematiche che attanagliano il territorio, incalzando l’Amministrazione cittadina sulle discariche a cielo aperto e sulle strade in dissesto. Adesso arriva la notizia della nomina del nuovo coordinatore locale. «La missione del nostro circolo – afferma al riguardo il neo segretario del Pd, già componente dell’assemblea regionale del partito – è di operare per il bene della nostra comunità, favorendo uno sviluppo territoriale frenato da una politica in questi anni, purtroppo, totalmente assente. Crediamo nel turismo religioso e abbiamo particolarmente a cuore i temi dell’ambiente. Nel contempo, siamo pronti a sostituirci e a fare le veci di un’opposizione, ad oggi dimostratasi del tutto inesistente in consiglio comunale, e non solo.

Vigileremo affinché non vengano aumentate le tasse ai nostri cittadini. In questo senso, siamo pronti a incalzare il sindaco Salvatore Fortunato Giordano e la sua maggioranza sui temi e le problematiche che via via si presenteranno. Con proposte concrete e invitandolo, ad esempio, a lavorare facendosi finanziare i progetti realizzati e non attingendo a mutui che gravano e graverebbero per decenni sulle spalle di cittadini già messi alle strette dalla crisi economico-finanziaria e sociale in corso». Dal punto di vista interno al locale circolo del Pd, l’obiettivo dichiarato di Pedullà è «di rafforzarlo e di radicarlo ancora di più sul territorio, attraverso iniziative e convegni che alimentino il dibattito e diano di nuovo voce alla politica vera e a una popolazione miletese giustamente delusa e disillusa da quanto subito e costretta ad assistere in questi ultimi decenni. Bisogna riavvicinare la gente ai partiti e coinvolgerla nelle scelte future – conclude – facendola sentire parte attiva di un percorso condiviso, da portare avanti in maniera costruttiva e senza preclusioni di sorta».