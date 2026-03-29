Dopo le segnalazioni su collegamenti difficili e servizi sospesi nella frazione montana, il primo cittadino interviene spiegando il mancato utilizzo dello spazzaneve comunale e puntando il dito contro altri livelli istituzionali per la gestione della viabilità

La polemica sulle condizioni delle strade e sulla gestione dell’emergenza neve nella frazione Cassari, nel comune di Nardodipace, si riaccende con la replica del sindaco alle accuse della minoranza, che nei giorni scorsi aveva parlato di isolamento, strade non liberate dalla neve e scuolabus fermo verso Serra San Bruno.

La replica del sindaco

«Il Consigliere comunale di opposizione di Nardodipace, come al solito supportato nel comunicare le sue lagnanze, esterna la confusione dando vita a strampalati comunicati “macedonia”», afferma il sindaco.

«La spolverata di neve di ieri mattina che in maniera imprevista ha interessato il territorio delle Serre ha certamente creato un lieve disagio e l’intervento comunale con l’utilizzo del trattore adibito a spalaneve si è reso impossibile a causa di una improvvisa avaria elettronica del veicolo che ne ha impedito l’utilizzo. Un guasto che, purtroppo, non era prevedibile, né certamente voluto dall’amministrazione comunale».

Le responsabilità sugli altri enti

«Per quanto concerne le vie di collegamento provinciale, non possiamo che associarci alla denuncia del disservizio registrato», prosegue il sindaco, indicando in particolare «la strada provinciale che da Cassari conduce a Fabrizia, di competenza della provincia di Vibo Valentia», ma anche altri tratti fuori dalla gestione comunale.

«Oramai assente quando si manifestano emergenze nei tratti stradali di sua competenza», aggiunge, estendendo le critiche anche ad altri enti sovracomunali.

Scuole chiuse e decisioni contestate

Sul tema delle scuole, il sindaco ribalta la lettura della minoranza: «Il Consigliere di minoranza fa probabilmente finta di non sapere che oramai, non appena viene diramato un allarme meteorologico anche giallo, gli insegnanti accorrono a chiedere insistentemente la chiusura delle scuole per motivi di pericolo. Cosa che puntualmente è accaduto dalle sette di dell’altro ieri mattina, allorquando i telefoni sono stati bombardati da invocanti telefonate».

La strada Cassari-Croceferrata

Il primo cittadino rivendica poi l’azione amministrativa: «La strada colabrodo che da Cassari porta a Croceferrata è stata uno dei principali interventi di cui la mia amministrazione si è curato».

«Abbiamo progettato in questi tre anni un progetto esecutivo per la sua messa in sicurezza, partecipato al bando Fosmit regionale dello scorso anno, aggiudicandoci un finanziamento regionale per la sua sistemazione ed appaltato, proprio qualche giorno fa, i lavori di adeguamento e messa in sicurezza. Pertanto, espletate le procedure burocratiche previste dalla legge, già in primavera si darà il via ai lavori».

L’attacco alla minoranza

Il tono si fa più duro nel finale: «Chi ha dormito per oltre cinque anni e adesso approfitta del minimo disagio per apparire quello che non sarà mai, ossia un attento, preparato e competente amministratore comunale».

«Abbiamo la compiacenza di tacere di fronte allo sfacelo che ha lasciato in eredità a questa amministrazione», aggiunge.

E conclude: «Si goda quei pochi secondi di gloria che la pubblicazione di un articolo le possono dare, ricordandole però che ogni sua azione continua a nuocere all’immagine e agli interessi di Nardodipace».