Dopo le dimissioni di La Malfa arriva Rosy Barillari. E' la prima volta che una donna ricopre tale ruolo: «Sono onorata»

A seguito delle dimissioni del presidente del Consiglio comunale Antonio La Malfa, dovute a sopraggiunti impegni di lavoro, è stata eletta a ricoprire la carica il consigliere Rosy Barillari. Per la prima volta, dunque, a Nicotera una donna occupa tale incarico. Barillari, residente nella frazione Comerconi e dipendente della Procura di Reggio Calabria, è stata designata all’unanimità dal gruppo di maggioranza.

«Sono onorata di ricoprire questa carica istituzionale molto importante – ha dichiarato dopo l’elezione – e colgo l’occasione per ringraziare il sindaco e tutta la squadra per aver riposto in me la loro fiducia. Sono certa di svolgere al meglio questo incarico per il bene della comunità e di tutto il Consiglio comunale e continuerò sulla stessa strada intrapresa sino ad oggi dal presidente uscente Antonio La Malfa che ha ricoperto in maniera eccellente l’incarico, con dedizione e imparzialità. Opererò come presidente nel pieno rispetto delle norme che regolano la vita del civico consesso e medierò tra opposizione e maggioranza per favorire la dialettica democratica dei gruppi consiliari con l’obiettivo di far sì che il consiglio comunale sia parte attiva del processo di crescita della nostra amata Nicotera».

È stato inoltre eletto come vice il consigliere di maggioranza Giuseppe Leone, che assieme al già eletto consigliere di opposizione Totò Pagano comporrà il nuovo ufficio di presidenza.