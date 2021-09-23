L’annuncio di Macrì e della Zagari, consigliere comunale e coordinatrice cittadina della Lega Salvini Premier

Il gruppo Lega Salvini Premier Nicotera fa sapere ai militanti, ai simpatizzanti e ai cittadini, che oggi, 23 settembre, alle ore 19,30, presso il Bar Bombo di corso Cavour saranno presenti il viceministro alle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Alessandro Morelli e il deputato Domenico Furgiuele. «Un’occasione – affermano in una nota congiunta Antonio Macrì e Carmen Zagari, rispettivamente consigliere comunale e coordinatrice cittadina della Lega – oltre che una testimonianza concreta, per potersi confrontare con chi grazie alla propria carica istituzionale, desidera ascoltarci e aiutarci. Un confronto costruttivo in cui cittadini, imprenditori e istituzioni, in compagnia di un amichevole aperitivo, vogliono discutere delle varie criticità del territorio con l’intento di concentrarsi sulle soluzioni che si potrebbero adottare. Parleremo delle infrastrutture inesistenti sul territorio nicoterese, sia portuali che stradali. È un’opportunità per tutti i cittadini, di poter essere finalmente ascoltati da chi fa parte dell’esecutivo di governo e poter insieme progettare un futuro migliore, una Calabria migliore, una Nicotera migliore».