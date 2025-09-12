«C'è buon vento per la Calabria. Sono a Vibo Valentia, questo è il nuovo ospedale di Vibo, quello che è stato sulla carta per vent'anni». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria dimissionario e ricandidato, in un video pubblicato sui suoi social, che lo ritrae mentre visita il cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia.

«Ora, vedete, sta crescendo - aggiunge - tra qualche mese sarà come è adesso l'ospedale della Sibaritide. Qualcuno si arrabbia perché vengo a visitare i cantieri, ma c'ho buttato il sangue per questi cantieri, e quindi vengo a controllare che le cose proseguano per il verso giusto e abbiano il vento in poppa».