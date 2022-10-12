Faciliteranno «cittadini, imprese, associazioni e legali difensori in caso di provvedimenti a loro favorevoli che dispongono il rimborso delle spese di giudizio da parte dell’ente Provincia»

Disco verde dalla Provincia di Vibo Valentia alle linee guida per i pagamenti derivanti da provvedimenti giurisdizionali. L’approvazione è giunta con un’apposita deliberazione da parte del presidente Salvatore Solano. La proposta era giunta dal segretario generale Domenico Arena. In merito Solano ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa che punta a: «semplificare il procedimento di pagamento delle somme derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi nei confronti della Provincia di Vibo Valentia, (con esclusione di quelli emessi dalle commissioni tributarie provinciali e regionali), facilitando i cittadini, le imprese, le associazioni e i legali difensori in caso di provvedimenti a loro favorevoli che dispongono il rimborso delle spese di giudizio da parte dell’Ente Provincia». [Continua in basso]

«Tale dispositivo rientra nell’organizzazione delle funzioni delle attività dell’Ente – ha affermato il presidente Solano – e mira a semplificare e, quindi, a rendere sempre più lineari e trasparenti, gli atti amministrativi connessi ai provvedimenti giurisdizionali. Così come si evince nella deliberazione emanata – ha aggiunto Solano -le linee guida individuano le attività che l’Ente espleta in seguito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per l’esecuzione di tali pagamenti».

Ragguagli inerenti alla scelta tecnico-amministrativa che ha portato alla redazione e, quindi, all’approvazione delle linee guida sono stati dati direttamente dal segretario Arena. «È stato preferito lo strumento delle linee guida piuttosto che quello regolamentare per la maggiore elasticità e flessibilità del primo rispetto al secondo, – ha evidenziato Arena. Infatti l’adozione delle linee guida permette il loro costante aggiornamento e miglioramento in relazione – ha spiegato il segretario generale della Provincia di Vibo – a quanto dovesse emergere nel corso del processo della loro concreta implementazione».

