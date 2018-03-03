Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Ecco l’esito finale del voto per il
COLLEGIO UNINOMINALE CALABRIA 03 (Catanzaro)
e per il
COLLEGIO PLURINOMINALE CALABRIA 01
581 sezioni su 581 (TUTTE)
|
MOVIMENTO 5 STELLE
|
39,18%
|
Gelsomina Vono detta Silvia (ELETTA)
|
voti: 82.283
|
|
39,18%
|
Nicola Morra
Bianca L. Granato
Giuseppe Auddino
Rosa S. Abata
|
CENTRODESTRA
|
36,84%
|
Pietro Aiello
|
77.385
|
|
5,96%
|
Matteo Salvini
Clotilde Minasi
Fausto De Angelis
Maria Lamboglia
|
|
36,84%
|
Giuseppe Mangialavori
Fulvia Caligiuri
Antonino Daffinà
Valeria Fedele
|
|
3,45%
|
Isabella Rauti
Massimo A. Ripepi
Maria A. Polimeno
Giovanni Iaconis
|
|
1,76%
|
Giuseppe Galati
Barbara Blasi
Gregorio Ciccone
Valeria Surace
|
CENTROSINISTRA
|
17,44%
|
Aquila Villella
|
voti: 36.635
|
|
15,71%
|
Ernesto Magorno
Maria C. Lanzetta
Sebastiano Barbanti
Anna Maria Cardamone
|
|
0,47%
|
Agostino Chiarello
Patrizia Giglio
Franco Perri
Stefania G. Gigliotti
|
|
0,52%
|
Maria Locanto
Sergio Serra
Domenica Porpiglia
Francesco Cannizzaro
|
|
0,72%
|
Sergio Stumpo
Irene A. Piccinini
Riccardo Lo Monaco
Ilaria Donatio
|
LIBERI E UGUALI
|
2,29%
|
Maria Antonia De Fazio
|
4.828
|
|
2,29%
|
Angelo Broccolo
Laura F. Sgambellone
Pietro Sergi
Maria Antonia De Fazio
|
POTERE AL POPOLO
|
0,98%
|
Pasqualina Leuci detta Lina
|
voti: 2.059
|
|
0,98%
|
Mario Gallina
Sandra Berardi
Giovanni Alati
Pina Sangineto
|
CASAPOUND ITALIA
|
0,81%
|
Caterina Nero
|
voti: 1.707
|
|
0,81%
|
Giulio Massimo Cario
Caterina Nero
Antonio Lacava
|
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA
|
0,59%
|
Angela Ciconte
|
voti: 1.249
|
|
0,59%
|
Angela Ciconte
Orazio S. G. Filippelli
Giovanna Arminio
Maurizio Rovella
|
|
ITALIA AGLI ITALIANI
|
0,59%
|
Maria Grazia Tolomeo
|
voti: 1249
|
|
0,59%
|
Claudio Belcastro
Maria Rattà
Augusto Castiglia
|
|
PARTITO COMUNISTA
|
0,46%
|
Angela Cicciù
|
voti: 979
|
|
0,46%
|
Cristina Torchio
Pasquale Cuzzocrea
Angela Cicciù
Luca Barbuto
|
|
LISTA DEL POPOLO
|
0,29%
|
Giuseppe Nicola Francesco Topa
|
voti: 612
|
|
0,29%
|
Giuseppe N. F. Topa
Giusy Vanadia
Francesco Lucà
Giuseppa Armaleo
|
PARTITO VALORE UMANO
|
0,23%
|
Francesca Aversa
|
voti: 491
|
|
0,23%
|
Tommaso De Fazio
Francesca Aversa
Giuseppe Pisani
Valda Jovanovic
|
DESTRE UNITE FORCONI
|
0,18%
|
Mario Cipriano
|
voti: 391
|
|
0,18%
|
Luigi Catalano
Carolina Andidaro
Sebastiano Vecchio
Rosetta Talè
|
SINISTRA RIVOLUZIONARIA
|
0,14%
|
Francesco Arona
|
voti: 301
|
|
0,14%
|
Giuseppe Siclari
Mariagata Aloise
Aldo Capparelli
Maura Valdrighi
LEGGI ANCHE:
Politiche 2018 | I dati definitivi per la Camera nel collegio vibonese