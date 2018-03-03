Ecco l’esito finale del voto per il

COLLEGIO UNINOMINALE CALABRIA 03 (Catanzaro)

e per il

COLLEGIO PLURINOMINALE CALABRIA 01 

 

581 sezioni su 581 (TUTTE)

MOVIMENTO 5 STELLE

39,18%

Gelsomina Vono detta Silvia (ELETTA)

voti: 82.283

 

 

39,18%

Nicola Morra

Bianca L. Granato

Giuseppe Auddino

Rosa S. Abata

    

CENTRODESTRA

36,84%

Pietro Aiello

77.385

 

 

5,96%

Matteo Salvini

Clotilde Minasi

Fausto De Angelis

Maria Lamboglia

 

 

36,84%

Giuseppe Mangialavori

Fulvia Caligiuri

Antonino Daffinà

Valeria Fedele

 

 

3,45%

Isabella Rauti

Massimo A. Ripepi

Maria A. Polimeno

Giovanni Iaconis

 

 

1,76%

Giuseppe Galati

Barbara Blasi

Gregorio Ciccone

Valeria Surace

       

 

                                                                         CENTROSINISTRA

        17,44%

Aquila Villella

voti: 36.635

 

 

15,71%

Ernesto Magorno

Maria C. Lanzetta

Sebastiano Barbanti

Anna Maria Cardamone

 

 

0,47%

Agostino Chiarello

Patrizia Giglio

Franco Perri

Stefania G. Gigliotti

 

 

0,52%

Maria Locanto

Sergio Serra

Domenica Porpiglia

Francesco Cannizzaro

 

 

0,72%

Sergio Stumpo

Irene A. Piccinini

Riccardo Lo Monaco

Ilaria Donatio

       

 

LIBERI E UGUALI

2,29%

Maria Antonia De Fazio

4.828

 

 

2,29%

 Angelo Broccolo

Laura F. Sgambellone

Pietro Sergi

Maria Antonia De Fazio

    

 

POTERE AL POPOLO

0,98%

Pasqualina Leuci detta Lina

voti: 2.059

 

 

0,98%

Mario Gallina

Sandra Berardi

Giovanni Alati

Pina Sangineto

    

CASAPOUND ITALIA

0,81%

Caterina Nero

voti: 1.707

 

 

0,81%

 

Giulio Massimo Cario

Caterina Nero

Antonio Lacava

 

 

   

 

POPOLO DELLA FAMIGLIA

0,59%

Angela Ciconte

voti: 1.249

 

 

0,59%

Angela Ciconte

Orazio S. G. Filippelli

Giovanna Arminio

Maurizio Rovella

 

   

 

ITALIA AGLI ITALIANI

0,59%

Maria Grazia Tolomeo

voti: 1249

 

 

0,59%

 

Claudio Belcastro

Maria Rattà

Augusto Castiglia

    

                   PARTITO COMUNISTA

       0,46%

Angela Cicciù

voti: 979

 

 

0,46%

Cristina Torchio

Pasquale Cuzzocrea

Angela Cicciù

Luca Barbuto

 

   

LISTA DEL POPOLO

0,29%

Giuseppe Nicola Francesco Topa

voti: 612

 

 

0,29%

Giuseppe N. F. Topa

Giusy Vanadia

Francesco Lucà

Giuseppa Armaleo

    

PARTITO VALORE UMANO

0,23%

Francesca Aversa

voti: 491

 

 

0,23%

Tommaso De Fazio

Francesca Aversa

Giuseppe Pisani

Valda Jovanovic

    

 

DESTRE UNITE FORCONI

0,18%

Mario Cipriano

voti: 391

 

 

0,18%

Luigi Catalano

Carolina Andidaro

Sebastiano Vecchio

Rosetta Talè

     

             SINISTRA RIVOLUZIONARIA

        0,14%

Francesco Arona

voti: 301

 

 

0,14%

Giuseppe Siclari

Mariagata Aloise

Aldo Capparelli

Maura Valdrighi

    

