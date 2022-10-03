Il coordinatore cittadino della Lega: «Il risultato è frutto di tanto lavoro di un gruppo affiatato che non si è fermato dopo le regionali»

«Le ultime elezioni ci hanno fornito un dato importante, con quasi il 9% per cento la Lega si conferma tra le forze politiche più apprezzate in città». Lo afferma il coordinatore cittadino della Lega di Vibo Valentia, Mino De Pinto. [Continua in basso]

«Personalmente sono soddisfatto del risultato raggiunto – prosegue l’esponente del Carroccio vibonese – che è il frutto di tanto lavoro di un gruppo affiatato che non si è fermato dopo le regionali e che ha costruito un consenso grazie all’impegno costante sul territorio. Da oggi occorre raccogliere i frutti di una crescita costante che è stato apprezzato dai vertici del partito con Salvini in testa e che ci ha visti partecipare a Pontida con un nostro stand. Sono convinto – aggiunge- che in tutte le future competizioni politiche saremo presenti per dare risposte al nostro elettorato. Ora il nostro impegno continua a livello locale, fiduciosi dell’ausilio dei parlamentari eletti a rappresentare la Calabria per la Lega, Domenico Furgiuele, Simona Loizzo e la senatrice Tilde Minasi, ai quali vanno gli auguri di buon lavoro del coordinamento comunale di Vibo Valentia, oltre che del nostro senatore uscente, Fausto De Angelis al quale vanno i complimenti per l’impegno profuso e per il risultato raggiunto in termini di consenso».

