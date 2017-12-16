L’iniziativa autoconvocata da un gruppo di giovani vibonesi per “discutere dei temi cruciali e strategici in relazione alle prospettive delle nuove generazioni”

“Ascoltare, proporre, costruire: sono le tre parole chiave che faranno da cornice all’iniziativa che si svolgerà domenica 17 alle ore 18, a Palazzo Santa Chiara, sede del Sistema bibliotecario vibonese, autoconvocata da un gruppo di giovani vibonesi per discutere dei temi cruciali e strategici del territorio in relazione alle prospettive delle nuove generazioni”.

L’assemblea, si apprende da un comunicato, si rivolgerà agli studenti medi, universitari ed ai giovani amministratori della provincia vibonese. “L’obiettivo è quello di avviare una discussione aperta che coinvolga i partecipanti, su più fronti già impegnati nella costruzione di un cambiamento in concreto delle condizioni della nostra regione. All’iniziativa è atteso, per confrontarsi con i giovani, il deputato Bruno Censore”.