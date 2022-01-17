Pronta un’interrogazione per fare luce su errori, sperpero di denaro pubblico, responsabilità politiche ed amministrative anche per quanto riguarda la scala mobile. Invito all'amministrazione comunale ad accelerare la procedura per il rifacimento di piazza municipio

«Le opere pubbliche rappresentano un aspetto fondamentale per la vita amministrativa di un Comune che necessita di una strategia complessiva di rilancio. Non solo, attraverso le opere pubbliche ed i relativi finanziamenti si mette in moto l’economia e si costruiscono occasioni di lavoro per imprese e professionisti. Ma affinché tutto ciò avvenga, non è sufficiente che i Ministeri o l’Unione Europea mettano a disposizione i finanziamenti, ma è necessario intercettare le risorse economiche con progetti seri, credibili ed attuali con la volontà di mettere in atto opere pubbliche adeguate e funzionali. Ed è qui che entra in gioco la capacità politica ed amministrativa degli assessori, che devono coordinare l’intero processo che va dallo stanziamento dei soldi alla realizzazione dell’opera. Purtroppo – spiega il capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Vibo, Stefano Luciano – spesso accade che il meccanismo si inceppa ed assistiamo a veri e propri sperperi di danaro pubblico così come avvenuto per il tetto della scuola di Portosalvo e per la scala mobile di collegamento con il centro della città. Mi sto impegnando affinché ciò possa non accadere più ed in questo senso al prossimo Consiglio comunale discuterò un’interrogazione che ha come obiettivo quello di fare luce su quanto verificatosi relativamente al tetto della scuola di Portosalvo per capire quali sono stati gli errori commessi e le responsabilità politiche ed amministrative.

Faccio questo sperando che gli errori non si ripetano ed invito l’amministrazione comunale ad accelerare la procedura per il rifacimento di piazza municipio procedendo senza errori affinché si possano concretamente ricevere le risorse economiche e realizzare in tempi rapidi un progetto che rilanci l’intera piazza e con essa l’intero centro cittadino. Ritengo che le contrapposizioni – conclude Luciano – debbano essere messe da parte quando vi è di mezzo l’interesse della città perché deve prevalere uno spirito volto alla costruzione di un futuro migliore per tutti».

