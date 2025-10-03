Ad accogliere il segretario del Partito è stato il sindaco Fabio Signoretta: «Il nostro è un piano ambizioso ma che stiamo già concretamente realizzando e la sua presenza certifica che questo è un modello positivo»

Portare in alto l'attrazione verso la Calabria e, soprattutto, tornare a farla vivere pienamente portandola anche oltre i confini nazionali. Fin dal suo inizio di mandato, il sindaco di Jonadi Fabio Signoretta ha fatto della lotta contro lo spopolamento il suo vessillo principale. A tal proposito, da qualche mese ha avviato il progetto Borgo Erasmus che consiste nell'accogliere ragazzi e ragazze da tutta Europa per ripopolare la frazione e, di conseguenza, ringiovanire la comunità.

Signoretta ospita Magi

Nella mattinata di venerdì lo stesso primo cittadino ha accolto Riccardo Magi, segretario di +Europa ed ex presidente del Partito, per esporgli lo stato del progetto e facendogli vedere anche le vie del borgo che da qui a breve dovrebbe essere ripopolato.

Ecco innanzitutto le parole di Signoretta: «Io ringrazio innanzitutto il segretario Riccardo Magi per la sua presenza fisica nel borgo, e dimostrando come l'Europa può arrivare tra le persone e con le persone. All'interno del territorio stiamo ancora realizzando dei progetti Erasmus dove ospitiamo ragazzi che provengono da tutta Europa e che verrebbero ad abitare proprio nelle case che fino a qualche mese fa erano disabitate o abbandonate. Questo è un progetto a medio/lungo termine che mira, tra qualche anno, a far diventare anche Ionadi un comune in grado di contrastare lo spopolamento. Sicuramente è qualcosa di ambizioso ma che stiamo già concretamente realizzando e la presenza del deputato Magi certifica che questo è un modello positivo e che accende i riflettori sulla nostra comunità. Di questo dobbiamo essere orgogliosi».

Le parole di Magi

Non solo ha accolto di buon grado l'invito, ma Riccardo Magi sottolinea l'operato della giunta ionadese: «Oltre a essere il sindaco di questo paese, Fabio Signoretta è anche un nostro dirigente nazionale di +Europa, e inoltre è la dimostrazione della politica che più piace a noi, quella cioè che nasce dall'amore per i propri luoghi e che si cimenta anche in imprese molto difficili come la lotta allo spopolamento, cercando di attirare giovani in attività produttive e la stessa Jonadi, grazie al suo primo cittadino, è un esempio virtuoso tanto è vero che è stato inserito nel Progetto Borgo Erasmus all'interno del programma del candidato per le elezioni regionali, Pasquale Tridico».