Approvato dall’amministrazione comunale di Filadelfia il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di “Realizzazione dell’impianto di videosorveglianza nel Comune di Filadelfia – Progetto Filadelfia sicura”, redatto dall’Ufficio tecnico comunale. Il via libera è stato formalizzato da parte della giunta, presieduta dal sindaco Anna Bartucca, con proprio atto deliberativo. Nel documento licenziato dall’esecutivo comunale viene ricordato il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 ottobre dello scorso anno avente ad oggetto “Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei Comuni, nonché dei criteri di ripartizione delle relative riserve stanziate per l’anno 2022. La giunta Bartucca chiarisce quindi che il Comune di Filadelfia intende partecipare alla procedura di presentazione del progetto per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, tenuto conto del progetto definitivo ed esecutivo redatto dall’Ufficio tecnico comunale. La spesa complessiva presunta dei lavori ammonta a 250.000,00 euro per come indicato nel quadro economico swgli interventi previsti.



Ma non basta: nella delibera di giunta viene precisato anche che per la realizzazione dell’opera non occorre adottare «procedimenti coattivi nei confronti delle ditte proprietarie dei suoli su cui l’opera verrà realizzata in quanto gli immobili sono nella disponibilità del Comune e, inoltre, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti piani- ficatori o urbanistici, trattandosi, come previsto dal Piano regolatore generale del Comune vigente, di intervento senza realizzazione di volumi e diretto anche al recupero e risanamento di immobili». Il responsabile unico del procedimento, infine, è stato nominato il responsabile dell’Area Tecnica del Comune, geometra Giorgio Aldo Cinquegrana.

