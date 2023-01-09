Sfida fra il sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina e il primo cittadino Giuseppe Condello. Sono 49 i comuni chiamati al voto attraverso i propri eletti

Sono state ufficialmente presentate le candidature dei due aspiranti presidenti della Provincia di Vibo Valentia: Corrado L’Andolina e Giuseppe Condello. Il primo – sindaco di Zambrone – ha raccolto circa 130 firme (fra sindaci e consiglieri comunali del Vibonese) a sostegno della sua candidatura, mentre il secondo circa 110 firme. Corrado L’Andolina, socialista sin dalla prima ora, è l’attuale sindaco di Zambrone al suo secondo mandato ed è vicino alle posizioni di Forza Italia ed è sostenuto dall’intera colazione di centrodestra: Fratelli d’Italia, Italia al Centro, Noi Moderati, Lega e Udc. Giuseppe Condello, sindaco al suo terzo mandato di San Nicola da Crissa, è l’attuale segretario provinciale di Italia Viva (il partito di Matteo Renzi) e gode quindi del sostegno del partito di Azione (con il quale Italia Viva è federato a livello nazionale), mentre in suo favore hanno dichiarato il sostegno elettorale (pur con frecciate verso il segretario provinciale Di Bartolo per il metodo seguito) anche il Pd, il Psi, il M5S e quei consiglieri comunali e sindaci del Vibonese che non si riconoscono nel centrodestra. Si voterà il 29 gennaio prossimo dalle ore 8 alle ore 19 nel seggio che sarà allestito nel palazzo sede della Provincia di Vibo Valentia. Hanno diritto di voti i sindaci ed i consiglieri comunali del Vibonese. Escluso dal voto solo il Comune di Soriano Calabro i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. La Provincia di Vibo Valentia è attualmente guidata da Salvatore Solano, sindaco di Stefanaconi, eletto nell’ottobre del 2018 con il sostegno di Forza Italia che l’ha poi però scaricato nel corso del mandato bocciandone l’operato politico.

