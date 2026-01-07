La riunione ha rappresentato il primo momento di confronto operativo finalizzato a definire tempi, modalità e assetto degli importanti organi consiliari

Si apre una nuova fase per l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia. In un quadro improntato al dialogo istituzionale e alla piena assunzione di responsabilità, il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina, ha incontrato i nuovi consiglieri provinciali per avviare il percorso che porterà, a breve, alla costituzione delle Commissioni consiliari, organi centrali per l’efficacia dell’azione amministrativa e per l’indirizzo politico dell’ente.

L’incontro ha rappresentato il primo momento di confronto operativo tra il presidente e i consiglieri recentemente eletti, finalizzato a definire tempi, modalità e assetto delle commissioni. Al centro della discussione, l’organizzazione dei lavori, la ripartizione delle competenze e la necessità di rendere pienamente funzionali gli organismi consiliari in tempi rapidi.

Nel quadro delle attribuzioni proprie dell’Ente intermedio del Vibonese e in conformità alle funzioni istituzionali della Provincia, le commissioni consiliari sono chiamate a operare prioritariamente nei settori della Viabilità, dell’Edilizia Scolastica, della Tutela dell’Ambiente e del Bilancio, ambiti che rientrano tra le competenze fondamentali dell’amministrazione provinciale e che richiedono attività di analisi, proposta e supporto all’azione deliberativa del Consiglio e del Presidente.

Alla riunione hanno preso parte i nuovi componenti del Consiglio provinciale: Franco Barbalace, Carmine Mangiardi, Domenico Console, Maria Angela Calzone, Vincenzo La Caria, Angelita Ilenia Tulino, Maria Trapani e Sergio Barbuto. I consiglieri hanno manifestato disponibilità a svolgere il proprio mandato nel rispetto dei ruoli istituzionali e delle responsabilità connesse alla funzione consiliare.

Da quanto emerso nel corso dell’incontro, l’avvio ufficiale delle commissioni consiliari è previsto a breve, una volta completati gli adempimenti formali previsti e alcuni passaggi politico-istituzionali. La costituzione delle Commissioni è un adempimento di natura statuaria ritenuto essenziale per assicurare piena operatività all’ente e continuità all’azione amministrativa.