La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali del ministero dell’Interno dà l’ok all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Solano: «Passaggio storico per la rinascita»

La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali ha dato, poche ore fa, il via libera all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato della Provincia di Vibo Valentia. L’autorevole organismo nazionale, operante presso il Ministero dell’Interno, e presieduto dal sottosegretario di Stato agli Affari interni e territoriali, Achille Variati, ha dunque «apposto il proprio sigillo istituzionale a un percorso amministrativo virtuoso che ha rimesso in equilibrio i conti della Provincia di Vibo che, finalmente, dopo 7 lunghi anni, si dota di un bilancio», ha affermato, soddisfatto, il presidente Salvatore Solano.

«Ci troviamo davanti a un passaggio storico: la rinascita dell’Istituzione Provincia. Un’Istituzione che, se ben governata, può incidere significativamente nelle dinamiche di crescita e di sviluppo della nostra realtà territoriale – ha aggiunto Solano -. Per questo motivo, dobbiamo perseguire nel percorso virtuoso intrapreso che vede quali baluardi la trasparenza amministrativa e la partecipazione e il dialogo diretto con i cittadini che intendo incentivare ulteriormente. Saranno i cittadini del Vibonese il mio principale punto di riferimento. Non intendo farmi risucchiare dalle solite liturgie politiche che già troppi danni hanno fatto alla nostra provincia».

Il presidente Solano ha, quindi, messo in luce «le proficue interlocuzioni istituzionali» che ha avuto, negli ultimi mesi, con i sottosegretari di Stato all’Interno, Achille Variati e all’Economia, Laura Castelli, nonché con i parlamentari Riccardo Tucci e Dalila Nesci, con il presidente dell’Upi, Michele De Pascale, il direttore generale, Piero Antonelli e il professore Francesco Delfino. Solano ha voluto, inoltre, esprimere il proprio plauso «per le doti umane e professionali e per lo straordinario lavoro svolto» al segretario generale dell’Ente, Mario Ientile e alla responsabile del settore Economico-finanziario, Caterina Gambino, e la propria gratitudine «per lo spirito di abnegazione e le competenze dimostrate coi fatti» ai lavoratori e ai responsabili degli Uffici dell’Ente.

Il presidente della Provincia di Vibo Valentia non intende, comunque, «cullarsi sugli allori». Già domani, insieme al segretario generale Ientile, incontrerà i responsabili delle Macrostrutture, «affinché nessun adempimento amministrativo venga trascurato e al fine di imprimere, per quanto di competenza dell’Ente, un ulteriore accelerata ai lavori programmati e in fase di avvio. Con l’approvazione del bilancio – ha infine evidenziato Solano – abbiamo scritto una bella pagina di storia della Provincia di Vibo, dopo anni bui. Ma questo, per quel che mi riguarda, rappresenta solo un punto di partenza e non di arrivo».