La coordinatrice provinciale Santoro e il coordinatore cittadino Furci in merito alla crisi politica che sta interessando l’ente intermedio: «Si scusino con i cittadini. Al presidente riconosciamo l’onestà di aver denunciato lo scippo dei fondi destinati alle Province da parte del governo Meloni»

La crisi, ormai ufficializzata alla Provincia di Vibo, con il centrodestra che ha formalmente chiesto le dimissioni del presidente dell’ente intermedio, alimentano il dibattito politico. A prendere la parola anche il Movimento cinque stelle con la coordinatrice provinciale Luisa Santoro e il coordinatore cittadino Michele Furci.

«Strano destino – scrivono in una nota stampa i pentastellati – quello dei presidenti della provincia di Vibo Valentia: come già accaduto in passato, anche Corrado L’Andolina subisce lo stesso trattamento da parte di Forza Italia. Il massimo responsabile dell’Ente, è stato prima sedotto e poi abbandonato dal partito di provenienza. Non ci è dato sapere il perché di questo trattamento e le cose sono due: o come presidente L’Andolina ha fallito e allora gli esponenti forzisti prima di scaricarlo dovrebbero quantomeno scusarsi con i cittadini per averlo voluto o, semplicemente, L’Andolina non ha piegato la testa a degli ordini interni e lo hanno scaricato infischiandosene delle ricadute sulla collettività. Delle due l’una. In entrambi i casi, Forza Italia ed il centrodestra ne escono a pezzi e farebbero bene a scusarsi con i vibonesi per la cattiva gestione dell’Ente».

Per Santoro e Furci, «d’altronde Forza Italia è il partito padronale per eccellenza, ha sempre risposto all’uomo solo al comando, non già agli interessi della collettività. Quanto a L’Andolina, a lui riconosciamo una non comune onestà intellettuale, come dimostrato nel caso della denuncia sullo scippo dei fondi da parte del Governo Meloni (di cui fa parte Forza Italia), destinati alle province».

Entrando nel dettaglio, «come qualcuno ricorda, tra la Legge di Bilancio e il Decreto Milleproroghe, era stato disposto un definanziamento sulla manutenzione straordinaria delle strade provinciali, relativo al quadriennio 2025-2028, per un ammontare di 3 milioni e 238 mila euro e di 1,7 miliardi a livello nazionale. Proposito andato poi in fumo grazie alle barricate sollevate in Parlamento dal Movimento 5 Stelle. Quel dirottamento di fondi – scandiscono i pentastellati – avrebbe comportato l’immediato blocco dei cantieri già programmati, interventi ineludibili, urgenti e attesi da tempo. Gli stessi lavori, per cui oggi, fingono di stracciarsi le vesti gli esponenti forzisti».

«In ultimo, non possiamo fare a meno di ricordare che se la Provincia di Vibo, dopo anni di inattività, ha potuto riacquistare agibilità amministrativa ciò si deve esclusivamente al nostro deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, autore del provvedimento che nel 2020 ha consentito all’Ente di approvare finalmente il bilancio come non avveniva dall’anno 2013. Un vuoto – concludono – che impediva alla Provincia di essere destinataria di ingenti finanziamenti statali, con gravi ripercussioni per i servizi al cittadino».