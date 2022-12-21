L’amministrazione di contrada Bitonto dà mandato al segretario generale di Palazzo ex Enel Domenico Arena affinché proceda con la predisposizione degli atti. Il presidente: «Venuti a mancare i controlli sul territorio»

L’amministrazione provinciale di Vibo Valentia intende ricostituire la Polizia provinciale. Tant’è che il presidente di Palazzo ex Enel Salvatore Solano ha già dato indirizzo al segretario generale dell’ente Domenico Arena, a ricostituire nel più breve tempo possibile il suddetto Corpo. Contestualmente il massimo responsabile dell’amministrazione di contrada Bitonto ha dato mandato sempre al segretario generale, di concerto con il responsabile delle Risorse umane e degli Affari finanziari dell’ente, a procedere alla predisposizione-adozione degli atti, compatibilmente con il reperimento delle risorse finanziarie necessarie e/o disponibili, ai fini dell’aumento delle ore al personale di ruolo dell’ente attualmente in part-time. L’atto di indirizzo sulla ricostituzione della Polizia provinciale è stato formalizzato con l’approvazione di una delibera da parte del presidente Solano, il quale, nel suo documento, evidenzia che, «la soppressione della Polizia provinciale alla lunga abbia portato danno all’ente». [Continua in basso]

Venuti a mancare i controlli sull’ambiente e sull’ecosistema

Per Solano, dunque, «sono venuti a mancare i controlli sul territorio tra cui l’ambiente e la tutela dell’ecosistema. E quindi gli ultimi anni le problematiche e i crimini ambientali o in sfregio al territorio sono cresciuti in modo esponenziale, a cui si aggiunge – viene annotato nella delibera – l’evoluzione normativa dettata dall’emanazione di numerosi provvedimenti legislativi che richiedono, per una loro corretta applicazione, organi di Polizia giudiziaria particolarmente competenti, in grado di districarsi nel coacervo di sanzioni dettate da una normativa complessa, cresciuta vorticosamente e non sempre con la necessaria chiarezza e coerenza».



Da qui la decisione del presidente della Provincia di dare formale incarico al segretario generale, adeguandosi così alla normativa regionale, e impartendo contestualmente l’indirizzo politico di ricostituire il corpo di Polizia provinciale, affidato alla sovrintendenza del segretario, con le seguenti figure professionali: comandante; vicecomandante; ufficiali-commissari; sottufficiali-ispettori; sovrintendenti ed agenti di Polizia provinciale. Per mettere in piedi nuovamente il suddetto corpo è stato, pertanto, dato mandato al segretario generale, unitamente al responsabile delle Risorse umane e degli Affari finanziari, a valutare l’opportunità dell’aumento delle ore al personale di ruolo dell’ente attualmente part-time, prevendendo all’occorrenza, una eventuale destinazione al costituendo corpo della Polizia provinciale».

La Provincia può e deve migliorare il funzionamento dei servizi

Detto questo, nella delibera viene anche ricordato che la normativa in materia prevede, in particolare, che «gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, programmano le proprie politiche di assunzioni, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale definiscono, secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano – si legge ancora nella delibera approvata – gli uffici di maggiore rilevanza in termini di funzioni e compiti assegnati curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale».

