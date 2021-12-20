Il coordinatore provinciale: «Sempre più convinti che i nostri comprensori non possano più aspettare». Il partito elegge tre consiglieri

Consultazioni provinciali a Vibo Valentia: Coraggio Italia festeggia per l’elezione di tre consiglieri. Elisa Fatelli (consigliere comunale a Vibo, cifra individuale ponderata 5714), Carmine Mangiardi (vicesindaco di Sorianello, 5697) e Alessandro Lacquaniti (consigliere comunale a San Gregorio d’Ippona, 4095) hanno ottenuto il 32% dei consensi. «Il risultato – commenta il coordinatore provinciale di Coraggio Italia per Vibo Valentia, Maurizio De Nisi – è il giusto premio al notevole impegno politico profuso in questi anni da chi si spende senza se e senza ma in favore dei territori». De Nisi, inoltre, non manca di sottolineare come l’affermazione dei tre consiglieri induca «a compiere ulteriore sforzo nel processo di radicamento e strutturazione del partito che dovrà vederci accomunati attorno ad un’idea unitaria e comune». Quindi conclude: «Coraggio Italia ha dalla sua la forza della novità che risiede nella logica del fare, del pragmatismo e del confronto con la gente e con i territori da cui aspettiamo sollecitazioni e proposte in grado di innescare stimoli continui in vista di progetti di sviluppo e crescita collettiva. Siamo sempre più convinti che i nostri comprensori non possano più aspettare. Il tempo delle parole è finito. Servono azioni concrete e mirate per un reale cambio di passo, da anni promesso e mai realizzato».