Il movimento femminile di Forza Italia promuove un’iniziativa per spiegare la riforma in vista del voto del 22 e 23 marzo. Le conclusioni saranno affidate all’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo

Il dibattito sulla riforma della giustizia entra nel vivo nel territorio vibonese. Nel solco della campagna referendaria in vista del voto del 22 e 23 marzo, la città si prepara a ospitare un momento di confronto pubblico volto a illustrare le ragioni del "Sì" ai quesiti che puntano a una profonda riorganizzazione della magistratura. L'iniziativa, promossa dal movimento femminile di Forza Italia "Azzurro Donna", si terrà oggi, mercoledì 18 marzo, alle ore 18:00, nella Biblioteca comunale di Vibo Valentia, situata in via Palach.

L'evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama istituzionale, forense e politico, con diversi contributi previsti in collegamento da remoto per arricchire la discussione con prospettive nazionali.

Ad aprire i lavori saranno le autorità locali e i rappresentanti degli ordini professionali: Corrado Landolina, presidente della Provincia di Vibo Valentia, e Franco De Luca, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.

A seguire, interverranno per approfondire gli aspetti tecnici e politici della riforma: Luca Palamara, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura (in collegamento da remoto); Catia Polidori, deputata della Camera e Segretaria nazionale di Azzurro Donna (in collegamento da remoto); Francesca Scopelliti, giornalista e presidente della Fondazione Internazionale "Enzo Tortora" (in collegamento da remoto).

Le conclusioni della serata saranno affidate a Gianluca Callipo, già sindaco di Pizzo e presidente nazionale Anci, mentre il ruolo di moderatrice sarà ricoperto da Maria Grazia Pianura, vice segretario regionale di Azzurro Donna.

L'appuntamento rappresenta un'occasione per la cittadinanza di approfondire i contenuti di una riforma che tocca i pilastri dello Stato, in un clima di mobilitazione che vede Forza Italia e le sue articolazioni impegnate in prima linea per il Sì.