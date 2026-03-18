Il dibattito sulla riforma della giustizia entra nel vivo nel territorio vibonese. Nel solco della campagna referendaria in vista del voto del 22 e 23 marzo, la città si prepara a ospitare un momento di confronto pubblico volto a illustrare le ragioni del "Sì" ai quesiti che puntano a una profonda riorganizzazione della magistratura. L'iniziativa, promossa dal movimento femminile di Forza Italia "Azzurro Donna", si terrà oggi, mercoledì 18 marzo, alle ore 18:00, nella Biblioteca comunale di Vibo Valentia, situata in via Palach. 

Politica

Referendum giustizia: a Vibo confronto tra magistrati, avvocati e professori universitari sulle ragioni del Sì e del No

Redazione
Referendum giustizia: a Vibo confronto tra magistrati, avvocati e professori universitari sulle ragioni del Sì e del No

L'evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama istituzionale, forense e politico, con diversi contributi previsti in collegamento da remoto per arricchire la discussione con prospettive nazionali.

Ad aprire i lavori saranno le autorità locali e i rappresentanti degli ordini professionali: Corrado Landolina, presidente della Provincia di Vibo Valentia, e Franco De Luca, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.

A seguire, interverranno per approfondire gli aspetti tecnici e politici della riforma: Luca Palamara, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura (in collegamento da remoto); Catia Polidori, deputata della Camera e Segretaria nazionale di Azzurro Donna (in collegamento da remoto); Francesca Scopelliti, giornalista e presidente della Fondazione Internazionale "Enzo Tortora" (in collegamento da remoto).

Le conclusioni della serata saranno affidate a Gianluca Callipo, già sindaco di Pizzo e presidente nazionale Anci, mentre il ruolo di moderatrice sarà ricoperto da Maria Grazia Pianura, vice segretario regionale di Azzurro Donna.

L'appuntamento rappresenta un'occasione per la cittadinanza di approfondire i contenuti di una riforma che tocca i pilastri dello Stato, in un clima di mobilitazione che vede Forza Italia e le sue articolazioni impegnate in prima linea per il Sì.