Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, esprime piena soddisfazione per la vittoria del No al referendum, sottolineando come «abbia prevalso il buon senso degli italiani e la volontà di difendere una Repubblica democratica fondata sull’equilibrio dei poteri e sul rispetto della Costituzione».

«L’esito della consultazione – dichiara il sindaco – conferma la maturità civica del Paese e la consapevolezza che la nostra Carta costituzionale rappresenta un presidio irrinunciabile di garanzie, a tutela dell’indipendenza della Magistratura e della divisione dei poteri. Tutte le iniziative messe in campo per spiegare ai cittadini l’importanza di votare No hanno contribuito a un risultato che considero positivo per la tenuta democratica del Paese».

Romeo evidenzia inoltre il dato locale: a Vibo Valentia il No ha prevalso con una percentuale in linea con quella nazionale, confermando un orientamento coerente con il quadro complessivo emerso a livello italiano. «Ringrazio tutti i cittadini vibonesi che hanno partecipato al voto – conclude il sindaco – perché la partecipazione democratica resta il primo e più solido strumento di tutela delle nostre istituzioni».