Si vota oggi e domani per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Occhiuto, Toscano e Tridico i tre candidati in campo. I dati da tutte le province

Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali, ma la partecipazione al voto resta finora contenuta. Alle ore 12, l’affluenza complessiva si attesta al 7,70%, con Vibo Valentia fanalino di coda al 6,07%, la percentuale più bassa tra le cinque province. Seguono Crotone (7,53%), Cosenza e Reggio Calabria (entrambe al 7,64%), mentre Catanzaro registra la quota più alta con l’8,80%.

In Calabria sono 1 milione e 900mila gli aventi diritto chiamati alle urne per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Si vota oggi, domenica 5 ottobre, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15.

Tra i primi a recarsi al seggio anche il presidente uscente Roberto Occhiuto, che ha votato a Cosenza, nella scuola elementare “C. Alvaro”, accompagnato dai figli: «Ho votato assieme ai miei ragazzi. Buon voto a tutti. Viva la Calabria!» ha scritto sui social.

Ha votato in mattinata anche Francesco Toscano, candidato di DSP, a Gioia Tauro, nella scuola primaria “Eugenio Montale”. Non voterà invece Pasquale Tridico, in quanto non residente in Calabria.

Lo scrutinio prenderà il via domani alle 15, subito dopo la chiusura dei seggi e l’accertamento del numero dei votanti.